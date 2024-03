Összeomlott egy baltimore-i híd, miután nekiütközött egy teherhajó

A marylandi Baltimore-ban a Francis Scott Key Bridge híd az éjszaka a Patapsco folyó vizébe zuhant, miután egy teherhajó ütközött vele. A hídon több jármű is lehetett, a mentőalakulatok embereket keresnek a vízben. A hajó az ütközés után kigyulladt és elsüllyedt.

Összeomlott a Francis Scott Key Bridge híd, miután egy szingapúri zászló alatt közlekedő hajó nekiütközött – írja a The New York Times. A hídon több jármű is volt, amikor a katasztrófa bekövetkezett, a hírek szerint legalább húsz embert keresnek a nyolcfokos vízben. Hipotermia, azaz kihűlés veszélye 20 foknál hidegebb vízben fenyegetheti az emberi szervezetet.

A baleset időpontjában tucatnyi munkás is dolgozhatott a hídon. A katasztrófa után mindkét irányban minden sávot lezártak, és a forgalmat elterelik.

A helyszín fölött mentőhelikopter köröz, és búvárok is érkeztek a híd roncsaihoz.

A Patapsco folyó felszínén üzemanyag lebeg, a hídon keletkezett kár mértéke még nem tisztázott. Brandon M. Scott polgármester a helyszínre érkezett, elmondta, hogy keresésre és a mentésre kell összpontosítani.

Wes Moore marylandi kormányzó szükségállapotot hirdetett, mivel a mentők továbbra is keresik a vízben lévő embereket. A sajtótitkára által kiadott közleményben Moore azt írta, hogy hálásak mindenkinek, akik erőfeszítéseket tesznek az érintettek megmentésére, és imádkoznak mindenki biztonságáért.

A baltimore-i tűzoltóság vezetője elmondta, hogy két embert már kimentettek a vízből, egyikük nagyon súlyos állapotban van, egy helyi traumaközpontba szállították.

A parti őrség keleti idő szerint 1 óra 27 perckor kapott jelentést az ütközésről. A MarineTraffic szerint egy szingapúri zászló alatt közlekedő teherhajó állt meg közvetlenül a híd alatt kedden kora reggel. Az oldal szerint hajnali 1 órakor hagyta el Baltimore-t, és a Srí Lanka-i Colombóba tartott. Az ütközést követően a hajótest kigyulladt, majd elsüllyedt. A hajó tulajdonosa, a Synergy Marine Group azt közölte, hogy a legénység minden tagja sértetlen, és megkezdik a vizsgálatokat.

Az első szakértői megszólalások műszaki hibára gyanakodnak, mivel elképzelhetetlennek tartják, hogy egy ilyen méretű teherhajón emberi hiba okozhatta a balesetet. A híd alatti áthaladás rutin manővernek számít, ráadásul a törvények szerint a nagy méretű hajóknak Chesapeake-öbölben minden esetben helyi szakértőt kell alkalmazniuk, mivel ők ismeri a kockázatokat és az áramlatokat.

Julian Carter mérnök szerint az olyan hidak, mint a baltimore-i, nagyon gyengék bizonyos pontokon. Szerinte a híd összeomlása azért következett be, mert a szerkezet mentén minden „összekapcsolódott”, és ha egy részét ennek kiveszik, az egész rendszer összeomlik.

A hatóságok pedig azt közölték, hogy nincs arra mutató jel, hogy az incidens szándékos lett volna, vagy terrorizmus állna a háttérben.

A kamerák felvételei szerint a teherhajó áramellátása körülbelül két perccel az ütközés előtt leállt, a hajó irányíthatatlanná vált és füstölni kezdett. A teherhajó fényei kihunytak, és így csapódott neki a hídnak, amely az ütközés után négy perccel összeomlott.

Pete Buttigieg, az amerikai közlekedési miniszter a történtek után felajánlotta támogatását Baltimore kormányzójának és polgármesterének, és közölte, hogy a kikötőben a mentési munkálatok továbbra is folyamatban vannak.

A Fehér Ház közölte, hogy figyelemmel kísérik a történteket, és együtt éreznek az eltűntek családjaival a szörnyű incidens után, valamint felajánlották a szükséges szövetségi segítséget is.

Az 1977-ben az amerikai himnusz szerzőjéről elnevezett Francis Scott Key Bridge Baltimore leghosszabb hídja, és a világ harmadik leghosszabb gerendahídja volt. A 2662 méter hosszú építményen 11,5 millió jármű haladt át évente, a napi forgalma pedig 30 ezer jármű.