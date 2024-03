A lakosság segítségét is kérik Szerbiában egy két éves kislány megtalálásához, aki március 26-án tűnt el Bor városában. A Szerbiában november 1-jétől létező Találj meg! keresőrendszer most először lépett életbe annak érdekében, hogy mielőbb visszakerüljön otthonába egy eltűnt gyermek.

Továbbra is keresik azt az eltűnt kétéves kislányt, aki március 26-án 13 óra 45 perc körül tűnt el a Banjsko Polje negyedben, a Vojvoda Radomir Putnik utca 19-es szám alatt, Bor városából, Szerbiából.

Danka Ilic Barna hajú, barna szemű, eltűnésekor olajzöld kabátot, lila nadrágot és fekete tornacipőt viselt. A Szerbiában november 1-jétől létező Találj meg! keresőrendszer most először lépett életbe annak érdekében, hogy mielőbb visszakerüljön otthonába egy eltűnt gyermek.

Danka édesanyja a Telegrafnak azt nyilatkozta, csak annyi időre fordult el, amíg a másik gyerekének vizet adott. Amikor visszapillantott, a kislánynak már nyoma sem volt.

A rendőrség kutyákat és hőérzékelős drónokat is bevetett, továbbá a tűzoltók és az önkéntes mentőegységek, valamint mintegy háromszáz helyi is a terepen van, emellett az eltűnt lány felkutatásához a családja és barátaik is csatlakoztak – tette közzé a Pannon RTV.

A Tijana Juric Alapítvány képviselője arra kéri a polgárokat, hogy segítsék a rendőrség munkáját. Aki látja a kislányt, azonnal hívja a rendőrséget a 192-es számon.

A szerbiai polgárokat sms-ben értesítették a kislány eltűnéséről, a televíziókban és rádiókban is közölték az eltűnését, még az autópályákon lévő kijelzőkön is értesítik az utazókat, hogy a kislányt keresik.

A keresést nehezíti, hogy Danka egy nehezen megközelíthető terepen tűnt el, amelyet sűrű erdő vesz körbe. A külvárosi településen sok a patak is. Borban az eső is esett, ezért még nehezebb volt a keresés.

Danka Ilic nagyapja a Blic Tv-nek elmondta, hogy az jár a fejében, hogy az unokáját elrabolták, ugyanis igen közel, 45-50 percre van a bolgár határ, s nem világos számára, hogy huszonnégy óra semmilyen nyomot nem találtak azok, akik már egy napja folyamatosan fésülik át a terepet.

Szerdán kora délután a belügyminisztérium illetékese közölte, a továbbiakban semmilyen információt nem adnak az esettel kapcsolatban: Vesna Joksic sajtófelelős szerint a kislány biztonsága érdekében döntöttek így. Joksic hozzátette, amint lesz érdemi információjuk, arról időben beszámolnak majd a nyilvánosságnak. A belügyminisztérium sajtószolgálata szerdán vette át a sajtóval folytatott kommunikációt a helyi rendőrség illetékeseitől – adta hírül a Szabad Magyar Szó.