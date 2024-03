Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban arról rendelkezett, hogy orosz állampolgárságot ad azoknak a külföldieknek, akik önkéntesen csatlakoznak az orosz hadsereghez Ukrajna ellen. Az ukrajnai frontokon harcoló külföldi zsoldosok – a volt Szovjetunió tagországain kívül – jobbára Ázsiából és Afrikából, például Szíriából, Egyiptomból és Nigerből is érkeznek.

Csupán Szíriában tavaly nyáron negyvenezren fejezték ki szándékukat, hogy az oroszok oldalán harcolnának az Ukrajna elleni háborúban – arab források szerint. Szakértők szerint a közvetlen háborúzásra alkalmatlanok, így inkább kisegítőként – biztonsági őrzőként vagy takarítóként alkalmazzák őket.

Pontos számot nem tudni, hány szíriai önkéntes jelentkezett ukrajnai bevetésre, ezáltal azt sem, hány zsoldos harcol az oroszok oldalán.

A háború kezdete, azaz 2022. február 24. óta 13 387 külföldi zsoldos érkezett Ukrajnába, hogy a „neonácik oldalán harcoljon” – tudatta ezzel szemben az orosz védelmi minisztérium a külügyminisztérium tolmácsolásában, és azt is leszögezte: „5962 személyt”, az idegen harcosok 44 százalékát kiiktatták és semlegesítették.

*