A fronttól több ezer kilométerre, az északi Harijána állam egyik eldugott falvában a családtagok mutatták meg a Sky News riporterének az orosz védelmi minisztérium szerződését, amely kimondja, hogy az indiai férfiaknak – az Orosz Föderáció védelmében – katonai szolgálatot kell teljesíteniük.

Egyesek soha többé nem térnek haza. A fronton vesztették életüket.

Kivétel nélkül a munka reményében utaztak Oroszországba – turistavízummal.

Az orosz hatóságok azonban letartóztatták őket a beutazási szabályok megsértése miatt. Az őrizetbe vett indiaiak két lehetőség közül választhattak, és egyik sem volt ígéretes. Vállalniuk kellett, hogy egy évig szolgálnak az orosz hadseregben. Ellenkező esetben tíz év börtönnel fenyegették meg őket a vízumtörvény megszegéséért.

Egy rövid, alig 10-15 napos kiképzés után a fronton találták magukat.

Several Indian men allege they have been forced into fighting for the Russian military in Ukraine



Read more:https://t.co/8GHXgkyQFZ