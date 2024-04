A gyanú szerint összesen több mint 600 millió eurót, napi árfolyamon csaknem 235 milliárd forintot nyúltak le az uniós helyreállítási alapból, amit Brüsszel a Covid-járvány okozta károk enyhítésére hagyott jóvá Olaszország számára. Magyarország – ugyanebből a forrásból – januárban kapta meg az utolsó részletet, amit az energiaellátás javítására fordít.

A műveletet kiterjedt nyomozás után a velencei Guardia di Finanza, a helyi pénzügyőrség kezdeményezte. Az Olaszországra, Ausztriára, Romániára és Szlovákiára kiterjedt akciót az Európai Ügyészség, az EPPO koordinálta.

A négy országban összesen huszonkét embert tartóztattak le.

