Már több mint 110 ezer embert evakuáltak Kazahsztánban az áradások miatt

Több mint 110 ezer embert menekítettek ki eddig Kazahsztánból, miközben tovább folytatódnak az evakuálások. Eközben Oroszországban is egyre drámaibb az árvízhelyzet, ami az országban elképesztő összefogást eredményezett Oroszország történetének egyik legnagyobb humanitárius akciója keretében. A kármentés továbbra is zajlik, már hepatitisz ellen is elkezdték beoltani az embereket.