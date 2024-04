Oroszország elpusztította Ukrajna legnagyobb hőerőművét, amely emberek millióinak biztosított áramot Ukrajnában és szerte Európában. A helyzetet tovább rontja, hogy Oroszország elkezdte az ukrán energiahálózat totális elpusztítását, amely amellett, hogy Ukrajnát teljesen ellehetetleníti, Európát duplán is bajba keveri. Amellett, hogy bizonytalanná válik Európa energiaellátása is, Európa lesz kénytelen Ukrajna ellátást is biztosítani – fokozva ezzel a bizonytalanságot –, hogy az legalább a háború folytatásához mindenképp szükséges energiával rendelkezzen.