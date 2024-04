Letartóztatták a mexikói Jeffrey Dahmert

Senki sem sejtette a 39 éves Miguel Cortesről, az egyik mexikóvárosi kórház alkalmazottjáról, hogy milyen sötét titkokat rejteget. A férfi épp gyilkosságot követett el, amikor rajtakapták, a vakmerő szomszédok pedig rendőrkézre juttatták a feltételezett gyilkost. A házkutatáskor a rendőröket is megdöbbentette, amikor hét emberi koponyára bukkantak a férfi lakásán. A nyomozás azóta gőzerővel folyik, a rendőrség szerint akár 20 gyilkosságot is elkövethetett. Mivel rengeteget utazott, az sem zárható ki, hogy külföldi utazásai során sem hagyott fel a mészárlással.

A külvilág számára tiszteletreméltó tudósnak tűnt, fehér kabátban és nyakkendőben pózol a fotókon. Most azonban a mexikói rendőrség letartóztatta a 39 éves gyógyszerész vegyészt, Miguel Cortest, miután hét emberi koponyát találtak a lakásán. A hátborzongató bizonyítékok alapján most Mexikó egyik legkegyetlenebb sorozatgyilkosaként vonulhat be az ország történetébe – írja a Bild.

Az mexikói újságok már a „a mexikói Jeffey Dahmer” néven hívják a gyilkost. A mexikói férfit épp az utolsó bűncselekménye elkövetésekor kapták el.

A sorozatgyilkos múlt kedden megtámadta szomszédját, a 17 éves Maria Josét a lakásában, majd megerőszakolta és megölte. Amikor édesanyja, Cassandra kétségbeesetten próbálta megállítani a 39 éves elkövetőt, akkor az hidegvérrel támadt rá egy késsel, összekaszabolva a lánya segítségére siető nő arcát és hátát. Egy térfigyelő kamera az egészet rögzítette.

Ezt követően Cortes megpróbált elmenekülni, de a szomszédok megállították és egészen addig nem engedték el, amíg a rendőrség meg nem érkezett, hogy letartóztassa a gyilkost.

Nem sokkal ezután Maria Fernanda, a megölt lány nővére is megérkezett családi házába.

Az első dolog, amit láttam, egy vérfolt volt. Láttam, hogy anyám a kanapén fekszik és vérzik. Szúrt seb volt az arcán, egy másik pedig a hátán. Miért halt meg a húgom?

– tette fel a kérdést.

Csütörtökön a mexikóvárosi ügyészek házkutatást tartottak Cortes ugyanabban az épületben lévő lakásában, ahol hét emberi koponyát, különféle emberi maradványokat és személyazonosító okmányokat találtak. A nyomozók több fűrészt és vegyi anyagot is lefoglaltak.

A hatóságok most azt vizsgálják, hogy Miguel Cortes felelős-e más nők meggyilkolásáért is. A helyi hírügynökségek szerint legalább húsz bűncselekményt vizsgálnak. Egy szomszéd komoly aggodalmának adott hangot amiatt, hogy Miguel Cortesnek köze lehet a barátnője eltűnéséhez.

A feltételezett sorozatgyilkost egy helyi kórházban alkalmazták. Szeretett utazni, és folyékonyan beszélt három nyelven. A közösségi médiában gyakran posztolt tartalmat a nők és az állatok jogainak védelméről. Nem tudni, hogy utazásai során is gyilkolt-e.