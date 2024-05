Több hetes, a brit kormányt is érintő vita után a RedBird és az IMI befektetési társaság (amely az Egyesült Arab Emírségek miniszterelnök-helyettesének, Mansour bin Zayed Al Nahyan sejknek a tulajdonában van) hivatalosan is visszalépett attól az üzlettől, amelynek értelmében ők lettek volna a The Telegraph című brit lap és a The Spectator magazin új tulajdonosai.

A Bloomberg szerint a médiaeszközökre vonatkozó opciók árverése április 30-án kezdődött, és az amerikai alap jegyzetében az ajánlattevők már megkeresték a csoportot érdeklődésüket kifejezve. A brit kormány egyes tagjainak ellenérzései abból fakadnak, hogy az egyik legfontosabb, a konzervatív választókat megcélzó médium

egy külföldi szuverén állam közvetlen irányítása alá kerülhet.

„Tulajdonjogunk a valaha javasolt legerősebb szerkesztőségi védelmet biztosította volna egy brit újság számára, amihez nagy szükség lenne beruházásokra” – mondta a RedBird IMI – „Továbbra is úgy gondoljuk, hogy ez a megközelítés a The Telegraph és a The Spectator olvasóinak, újságíróinak és a szélesebb brit médiatérnek is javára vált volna.

A RedBird IMi visszalépése után várhatóan egy olyan szakasz következik, amelyben más pénzügyi szervezetek ajánlatot tehetnek azért

hogy a világ két legrégebbi kiadói termékének új tulajdonosai legyenek

A The Spectator a leghosszabb ideje nyomtatásban lévő hetilap, míg a The Telegraph 1855-ben alakult. A következő napokban a rivális kiadó, a Daily Mail & General Trust Plc és Paul Marshall fedezeti alapkezelő tehet kísérletet. A National World Plc, a Yorkshire Postot birtokló vállalat szintén kifejezte érdeklődését. A The Spectator viszont a Rupert Murdoch-féle News Corp. érdekelheti – írta meg a Calcio e Finanza.