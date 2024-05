A most hatéves ciklusát kezdő Vlagyimir Putyin a maga 71 évével nem nevezhető fiatalnak: amennyiben teljesen kitölti az ötödik elnöki mandátumát, akkor az orosz történelem harmadik leghosszabb ideig hatalmon lévő vezetőjévé válhat. Ilyen helyzetben minden bizonnyal őt, ahogy az orosz politikai eliteket is egyre inkább foglalkoztatja az utódlás kérdése, vagyis mi lesz majd Putyin után. Az elmúlt napokban összeállt új kormány összetétele miatt már most találgatások indultak az orosz nyilvánosságban: vajon ilyen vagy olyan változtatás (vagy azok hiánya) jelezheti-e azt, hogy kivel favorizál Putyin, és vajon kit szemelt ki a maga helyére. Mivel ciklus közben nem túl gyakran cserélnek kormányt a putyini Oroszországban, könnyen lehet, hogy a Putyinnal együtt hatéves periódusát kezdő kormányból kerülhet ki a következő orosz elnök.