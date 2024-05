Új-Kaledónia egy szigetcsoport a Csendes-óceán délnyugati részén. A gyönyörű trópusi paradicsom nagyjából 269 ezer ember állandó otthona. Azonban a festői táj mélyen gyökerező ellentéteket rejt. Az őslakosoknak, valamint a francia telepesek leszármazottainak merőben eltérő elképzelései vannak a szigetek jövőjéről.

Az európaiak azt szeretnék, hogy a terület továbbra is Franciaország része maradjon, az eredeti lakók, a kanak népcsoport viszont évtizedek óta saját országról álmodozik.

A két népcsoport közti feszültség a múlt hét elején erőszakba csapott át Új-Kaledónián. Az események miatt Emmanuel Macron elnök szükségállapotot hirdetett a korábbi francia gyarmaton, és háromezer rendfenntartót vezényelt Európából a „törvény és a rend” helyreállításának érdekében a szigetországba.

A kanak őslakosság egy része azután fordult szembe a francia állammal és a nem őslakókkal, hogy a párizsi parlament alsó és felső háza elfogadott egy alkotmánymódosítást, ami nagyjából 25 ezer európai bevándorlónak és gyermekeiknek adna szavazati jogot az új-kaledóniai választásokon.

10 Galéria: Lángokban áll az Európai Unió egyik tengeren túli területe Fotó: Delphine Mayeur / AFP

Sokan mennének, de még többen maradnának

A kanakok a szigetcsoport népességének mintegy 40 százalékát teszik ki, és nem először próbálják erőszakosan kivívni a függetlenségüket a korábbi gyarmattartótól. A 1980-as években polgárháborús állapotok uralkodtak a szigeten. A konfliktus rendezésének érdekében 1998-ban aláírták a sziget fővárosában az úgynevezett nouméai megállapodást, amely jelentősen kibővítette a sziget önrendelkezését, és egy 20 éves elszakadási tervet vázolt fel Franciaországtól.

A párizsi kormány, a lojalisták, valamint elszakadáspárti őslakosok között létrejött háromoldalú szerződés azt is kikötötte, hogy a két évtizedes időszak végén, azaz 2018-ban függetlenségi népszavazást kell kiírni Új-Kaledónián, amelyet további kettőnek kell majd követnie.

Azonban mindhárom alkalommal, 2018-ban, 2020-ban, majd 2021-ben is a lojalisták – azaz a Francia Köztársaságban maradni kívánók - győztek.

Viszont a teljes képhez hozzátartozik, hogy az utolsó, 2021-es referendumot az őslakosok egy jelentős része bojkottálta, mert a francia parlament nem volt hajlandó elhalasztani a koronavírus-járvány kellős közepén tartott népszavazást. Az elszakadáspártiak a népszavazást tehát illegálisnak ítélték meg, így a szigetvilágot meghatározó két fontos poltikai tömörülés, a lojalisták és a kanak önrendelkezésért küzdő koalíció között három évvel ezelőtt megszűnt a párbeszéd, a két csoport politikusai innentől kezdve nemes egyszerűséggel nem voltak hajlandók szóba állni egymással. Ez a társadalmi és politikai megosztottság pedig egyre nagyobb feszültséget szült Új-Kaledónián.

10 Galéria: Lángokban áll az Európai Unió egyik tengeren túli területe Fotó: Delphine Mayeur / AFP

Ezért áll a bál

A francia parlament áprilisban úgy gondolta, hogy ideje locsolni egy kis benzint a már amúgy is parázsló tűzre, és egyoldalúan kezdeményezte a 1998-as megállapodás módosítását. A tervezet szerint – amelyet már mind a szenátus, mind a francia nemzetgyűlés elfogadott – minden Új-Kaledónián született, vagy ott 10, illetve annál több éve ott élő személy részt vehet majd a választásokon. Ezzel mintegy 25 ezer helyben élő európai, polinéz, vagy ázsiai bevándorló kap majd szavazati jogot.

A kanakokat viszont rettenetesen feldühítette ez az intézkedés. A korábbi nouméai megállapodásban ugyanis a felek megegyeztek, hogy sem a területre 1988 után érkező bevándorlók, sem azok gyermekei nem vehetnek részt a parlamenti képviselők választásán.

A kanak politikusok szerint a választójog korlátozására azért van szükség, hogy az őslakosokat idővel ne szoríthassák ki a franciák a kormányzati és önkormányzati kulcspozíciókból.

Másként fogalmazva, azt akarják biztosítani, hogy az eredeti lakosok politikai befolyása ne csökkenhessen a tömegével betelepülő franciák miatt. Az Európában élő franciáknak Új-Kaledónia egyébként népszerű új otthona nyugdíjazásuk után - körülbelül 45 ezren érkeztek a szigetekre a megállapodás aláírását követően.

Még maguk az őslakosok is megosztottak a zavargások megítélésében. A legtöbben azon az állásponton vannak, hogy hallatniuk kell a hangjukat, azonban nem emberi életek árán. Mások azonban teljesen kilátástalannak látják a helyzetet, és úgy érzik a francia állam cserben hagyta, átverte őket, és továbbra is gyarmattartóként lép fel velük szemben.

„Elnyomva érezzük magunkat. Dühösek vagyunk. Minden egyes dolgot Párizsban döntenek el helyettünk”

- nyilatkozta egy kanak nő a DW-nek.

Miért ragaszkodik a szigetekhez Párizs?

Franciaország történelmi befolyása a bolygó egész területén halványulni látszik. Nem egész egy éve történt, hogy az utolsó francia csapatok is elhagyták Afrikában a Száhel-övezetet, miután több korábbi gyarmaton is összeomlott a francia katonákkal szavatolt demokratikus rend, és a hatalmat megragadó katonai junták kiutasították az egykori gyarmattartó hatalmat.

Az Európai Unió egyik vezető országa azonban továbbra is a világ számos pontján rendelkezik területekkel: a Karib-térségben, Dél-Amerikában és Óceániában is. Ezek az úgynevezett tengerentúli területek, amelyek Franciaország részének számítanak, így Párizsnak teljes befolyása van felettük. Még a különleges státuszt, és a területek közül a legszélesebb önrendelkezést élvező Nouméa lényegi ügyeit is valójában Európában döntik el.

Franciaországnak több különböző okból is érdekében áll megtartani Új-Kaledóniát:

Új-Kaledónia katonai, stratégiai szempontból fontos helyen, Ázsia, Óceánia és Amerika között helyezkedik el.

A szigeten élő franciák, de még az őslakosok egy része is a Francia Köztársaság polgárainak gondolják magukat és többször is visszautasították a függetlenséget.

Ugyanakkor Új-Kaledónián található a Föld nikkelkészletének egyes becslések szerinti 25-30 százaléka. A nikkel pedig a fenntartható fejlődés egyik legfontosabb nyersanyaga, ugyanis többek között az elektromos autók akkumulátoraihoz, a napelemekhez, de még az acélhoz is szükséges az érc.

Európának is kulcsfontosságú Új-Kaledónia

Mivel a sziget Franciaország része, így akármilyen meglepő, a Budapesttől több mint tízezer kilométerré található Új-Kaledónia lakói európai uniós állampolgároknak számítanak. Például részt vehetnek az Európai Parlementi választásokon is. Azonban a csavar a történetben, hogy a szigetcsoport valójában nem része az Európai Uniónak, csupán tengeren túli területnek minősül.

Azonban különmegállapodásoknak, és annak a ténynek köszönhetően, hogy a szigeteken uniós állampolgárok élnek (lévén minden francia születési jogán uniós polgár) a tőke és a munkaerő ugyanúgy szabadon áramolhat. Ezért van az, hogy Új-Kaledónia az egész Európai Unió számára kulcsfontosságú.

Amennyiben a terület elszakadna Párizstól, akkor a kontinens gazdasági vérkeringéséből is kiesne egy kulcsfontosságú partner a nikkelbehozatalban.

Az érc ára már a zavargások hírére is kilőtt. A hónap elején a kereskedők még 18 ezer, május végére viszont már 21 ezer dollárét kínálták tonnáját a Londoni Fémtőzsdén. A szakértők szerint a nikkel a zavargásokban is közrejátszott. Az érc ugyanis Új-Kaledónia teljes exportjának mintegy 90 százalékát teszi ki, és minden negyedik munkavállaló a nikkeliparban dolgozik. Miután tavaly az érc világpiaci ára bezuhant – mintegy 45 százalékos esést produkált egyébként -, sokan elveszítették a munkájukat - írta az AP.

A zavargásokat tehát az alapvető politikai és etnikai megosztottság, a francia parlament alkotmánymódosítása, és a lakosság gazdasági problémái együttesen váltották ki.

Egy ilyen instabil, megosztott társadalomban fennálhatott volna egy újabb a polgárháború veszélye, azonban egyelőre úgy néz ki, hogy a francia rendőrség képes fenntartani a rendet Új-Kaledónián. Az erőszakhullám megfékezésének érdekében pedig Emmanuel Macron francia elnök is felkereste a zavargások helyszínét.

Megérkezett Macron és megoldotta a válságot

A francia elnök kedd este indult el Nouméába, ahova – magyar idő szerint – csütörtök hajnalban meg is érkezett. A sajtótájékoztatón egyperces néma csenddel emlékezett meg a zavargásokban életüket vesztett emberekről, és azt mondta, hogy azonnal feloldja a rendkívüli állapotot és kivonja a rendfenntartókat, amennyiben a lakosság megszünteti az útakadályokat, illetve elbontja a barikádokat.

Macron érkezésekor kijelentette, hogy a francia kormányzat "a nép oldalán áll", és a jelenlegi legfőbb célnak a nyugalom és a biztonság visszatérését tartja. Hangoztatta, hogy a helyzetnek "intézményes keretek között" kell megoldódnia.

Miután minden érintett politikai féllel tárgyalt, a nap végén bejelentette, hogy

elhalasztják az erőszakos tiltakozást kiváltó választójogi reform életbe léptetését.

Egy hónapon belül felmérik a helyzetet, és döntenek a megvalósítandó intézményi reformokról.

Emmanuel Macron szerint a választójogi reformnak megvan a demokratikus legitimitása, miután a törvényhozók Párizsban elfogadták. Hozzátette: nem volt kétsége a 2021-es népszavazás legitimitása kapcsán sem, amelyen a túlnyomó többség a függetlenség ellen szavazott.

(Borítókép: Egy kaledóniai zászló egy égő jármű mellett egy függetlenségpárti útzárnál La Tamoa településen, Paita községben, Franciaország csendes-óceáni területén, Új-Kaledóniában, 2024. május 19-én. Fotó: Delphine Mayeur / AFP)