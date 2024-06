Nagy meglepetés érte Amerikát és a világot, ugyanis Donald Trump egykori amerikai elnök – rajongói és szavazói legnagyobb örömére – is megjelent a TikTokon. A politikus és üzletember azután regisztrált, hogy idén márciusban még az alkalmazás betiltását sürgette. Trump azóta első videóját is közzétette, ami nagyot ment a felhasználók körében: eddig csaknem két és fél millióan kedvelték és közel 100 ezer komment érkezett alá.

Donald Trump egykori amerikai elnök is csatlakozott a TikTokhoz, és szombat késő este közzé is tette legelső bejegyzését. Első videóján az Ultimate Fighting Championship (UFC) vezérigazgatója, Dana White mutatja be Trumpot a közösségimédia-platformon – írja a The Guardian.

Trump regisztrációjára azt követően került sor, hogy az újrázásra készülő volt amerikai elnök a TikTok betiltását szorgalmazta.

Donald Trump 2024 márciusában még arról beszélt, hogy a népszerű kínai alkalmazás nemzetbiztonsági fenyegetést jelent az Egyesült Államokra, később azonban már visszakozott.

Donald Trump az első, 13 másodperces videóját azzal kapcsolatban töltötte fel, hogy részt vett szombat este egy UFC-eseményen a New Jersey állambeli Newarkban. A videóban Trump azt mondja: „megtiszteltetés” számára, hogy csatlakozhatott a TikTokhoz, miközben egy Kid Rock-dal szól a bejegyzése háttérében.

„A kampány minden területen zajlik” – mondta Trump egyik kampánytanácsadója a regisztrációról a Politicónak.

Fontos, hogy több platformon is elérhetővé váljunk, és ez csak egy a sok közül, amellyel meg fogjuk szólítani a szavazókat. A TikTok a fiatalabb közönséghez szól

– tette hozzá.

Trump fia, Donald Trump jr. a múlt héten csatlakozott a TikTok közösségéhez, majd videókat tett közzé a manhattani bíróságról, ahol Trumpot csütörtökön 34 vádpontban találták bűnösnek üzleti nyilvántartások hamisítása miatt.

Idén tavasszal az amerikai képviselőház nagy többséggel elfogadta azt a törvényt, amely akár a TikTok betiltásához is vezethet az Egyesült Államokban. A jogszabály előírja a közösségi oldal kínai tulajdonosának, hogy a hatálybalépést követő 6 hónapon belül adja el az Egyesült Államokban működő, 170 millió felhasználóval rendelkező leányvállalatát egy amerikai cégnek, ellenkező esetben annak működését megtiltják. Joe Biden 2024 áprilisában írta alá a törvényt, azonban a regnáló elnök ennek ellenére továbbra is használja az alkalmazást.