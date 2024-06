Egy nemrég nyilvánosságra hozott – és a brit közéletet is felkavaró – független vizsgálati jelentés szerint megfelelő kezelés biztosítása helyett másfél évtizeden át kísérleti alanyként bántak a diákokkal egy dél-angliai, gyógypedagógiai intézményként is működő bentlakásos iskolában, ahol a Nemzeti Egészségügyi Szolgálat segítségével biztosították a beteg gyerekek ellátását – írja a 24.hu.

Az 1908-ban alapított, Hampshire megyében található Lord Mayor Treloar College – mai nevén Treloar School and College – 1956-ban specializálódott a rendszeres kezelést igénylő hemofíliás gyerekek fogadására, azonban arra senki sem gondolt, hogy milyen borzalmas tettet hajtanak végre az ott dolgozó orvosok.

Az 1970 és 1987 közötti időszakban szó szerint kísérleteztek azzal, hogy kétes forrásból származó, nem megfelelően ellenőrzött – így gyakran hepatitisszel, illetve HIV-vel fertőzött – vért és vérkészítményeket adtak a tanulóknak titokban.

Ebben az időszakban az iskolában tanuló, vérzékenységben szenvedő diákok többsége meg is fertőződött valamelyik betegséggel, a 122 érintett egykori diák közül ma már csak 30 ember él.

A vérkészítményekkel való visszaélésekről egy átfogó, 2527 oldalas jelentést készítettek az elmúlt hat évben. A széles körű vizsgálat azonban nemcsak az iskolában történt visszaéléseket tárta fel, hanem azt is, hogy a rossz minőségű vér és vérkészítmények használata országos szintű problémának számított, amiben Nagy-Britannia vezetésének is nagy szerepe volt. A jogszabályok egyidőben még azt is lehetővé tették, hogy olyan, ellenőrizetlen forrásból származó vérkészítményeket importáljanak az Egyesült Államokból, amelyeknek a forrását, a véradó egészségi állapotát nem is ellenőrizték – így Nagy-Britanniában nem is kerülhettek volna forgalomba.

Az elmúlt években az is kiderült, hogy amikor a 80-as évek elején az ország kormánya azt állította, nem látnak meggyőző bizonyítékokat arra, hogy a fertőzött vérkészítményeknek is komoly szerepük lehet az akkoriban induló AIDS-járvány kirobbanásában, valójában már tisztában voltak a kockázatokkal.

A jelentés szerint a fertőzött vérkészítmények használata ebben az időszakban annyira bevett szokásnak számított Nagy-Britanniában az állami egészségügyben, hogy összesen 30 ezer ember fertőződhetett meg HIV- vagy hepatitis-vírussal az ország kórházaiban.

A vizsgálat arra jutott, hogy ez a nem megfelelő eljárásrend több mint 3 ezer ember halálához vezetett – az áldozatok a kezelésük során elkapott betegségükbe haltak bele.

A Lord Mayor Treloar College-ben történt emberkísérletek nyilvánosságra kerülése Nagy-Britannia történetének talán legnagyobb egészségügyi botrányát robbantotta ki. Így a vizsgálat eredményeinek megjelenése után a kormánynak szinte azonnal lépnie is kellett.

A nagy vihart kavaró jelentés bemutatása utáni kedden, május 21-én az ország pénzügyminisztere, John Glen be is jelentett egy elképesztő léptékű kártérítési programot, amelynek keretében több milliárd fontot osztanak szét a fertőzött vérrel kezelt betegek és a hozzátartozóik között. A krónikus hepatitis C- vagy hepatitis B-fertőzésben szenvedők például akár 810 ezer font (365 millió forint), míg a HIV-beteggé váló áldozatok akár több mint 2,5 millió font (1,1 milliárd forint) kártérítésre is számíthatnak.