Visszavonták P. Diddy diplomáját

A Howard Egyetem pénteken bejelentette, hogy visszavonta a Sean „Diddy” Combsnak 2014-ben adott tiszteletdiplomáját – írja az Associated Press.

„Mr. Combs viselkedése, amelyet egy nemrég megjelent videó rögzített, olyannyira összeegyeztethetetlen a Howard Egyetem alapvető értékeivel és meggyőződésével, hogy a továbbiakban nem tartjuk méltónak arra, hogy az intézmény legmagasabb kitüntetését viselje” – áll az egyetem kuratóriumának közleményében.

A testület egyhangúlag szavazta meg a tiszteletdiploma visszavonását, ami visszavonja a diplomával járó összes kitüntetést és kiváltságot is.

A testület arra is utasította az egyetem adminisztrátorait, hogy szakítsák meg a Sean Combshoz fűződő pénzügyi kapcsolatokat, beleértve egy 1 millió dolláros hozzájárulás visszafizetését, az ösztöndíjprogram megszüntetését és a Sean Combs Alapítvánnyal kötött 2023-as zálogszerződés felbontását.

Mint arról beszámoltunk, még májusban került elő egy 2016-os felvétel, amelyen az látható, hogy Sean Combs, azaz P. Diddy bántalmazta volt párját, Cassie Venturát. A felvétel a Los Angeles-i InterContinental Hotel folyosóján készült, ahol a rapper félmeztelenül, derekára tekert törülközővel vette üldözőbe barátnőjét.

Amikor a nő megpróbált bejutni a liftbe, a férfi a tarkójánál fogva megragadta őt, a földre dobta, majd megrúgta, és a két táskáját felkapva, a kapucnijánál fogva kezdte el visszarángatni a szobájukba.

A rapper nem sokkal később az Instagram-oldalára feltöltött videóban bocsánatot kért a történtek miatt, és azt mondta, hogy teljes felelősséget vállal a „megbocsáthatatlan” tetteiért. P. Diddy elmondta, hogy szakmai segítséget kért, és elkezdett terápiára is járni.

Sean Combs és Cassie Ventura 2007-től 2018-ig alkottak egy párt, ám a kapcsolatuk nem ment zökkenőmentesen. A nő 2023-ban nyújtott be keresetet a férfi ellen, amelyben egy évtizeden át tartó fizikai és nemi erőszakkal vádolta P. Diddyt. Azóta több más nő is pert indított, amelyben ők is szexuális és fizikai bántalmazással vádolták a rappert.

Áprilisban házkutatást tartottak Sean Combs Los Angeles-i és Miamiban lévő otthonaiban egy emberkereskedelemmel kapcsolatos szövetségi nyomozás részeként.

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20-as számon vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon.

Személyesen az Önhöz legközelebbi Áldozatsegítő Központban kérhet segítséget, az Áldozatsegítő Központok címlistája itt található: http://vansegitseg. im.gov.hu

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.