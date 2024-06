Egyesek mindkét lábukat képesek eltörni azért, hogy magasabbak legyenek

A bonyolult és drága beavatkozás nem új a nap alatt. Azonban a combcsont művi meghosszabbítását eddig csak csontbetegségekben szenvedőkön és balesetek áldozatain végezték a szakemberek. Manapság viszont egyre több olyan tartalommal találkozni a közösségi médiában, ahol celebek és influenszerek számolnak be arról, hogy elvégeztették magukon – az egyébként szörnyen hosszú felépülés idővel járó – procedúrát, mégpedig azért, hogy magasabbak legyenek.

Annyira elegem van abból, hogy az emberek azt mondják, hogy túl alacsony vagyok a főszerephez

– ezek a szavak a színész és komikus Rich Rotella szájából hangzottak el a People magazinnak adott interjújában. A férfi azzal vált ismertté az Egyesült Államokban, hogy 38 évesen ő volt az első közszereplő, aki magasságváltoztató műtéten esett át. A színész most egy dokumentumfilmen dolgozik, ahol beszámol a beavatkozással és a felépüléssel kapcsolatos élményeiről. A közszereplő műtétje 107 ezer dollárba (vagyis jelenlegi árfolyamon 63,2 millió forintba) került, a folyamat végére magassága 165-ről 173 centiméterre növekedhet. A komikus a műtéttel egy floridai orvost bízott meg, aki nem kevesebb mint 25 ezer ilyen beavatkozást végzett már.

Rotella ezután valósággal végigturnézta az amerikai médiát a történetével, ahol elmagyarázta, hogy nem hirtelen felindulásból döntött a műtét mellett. Szerinte a 170 centiméternél magasabb embereknek nehéz lehet megérteni, hogy valaki miért töretné el mindkét lábát önként, azért, hogy magasabb legyen. Elmondása alapján egy ideig vastag talpú cipőkkel, és cipőmagasítókkal próbálkozott, azonban egy idő után ez már kevés volt. Ekkor ismerkedett meg egy ezzel foglalkozó YouTube csatornán keresztül a magasságváltoztató műtéttel. Az amerikai csatorna tartalmait egyébként többszázezren követik.

A férfiak önértékelési problémái

Az El País című lap megszólaltatott egy magasságváltoztató műtétekkel foglalkozó orvost is, bizonyos dr. Javier Downey-t. A szakember elmondta, hogy rengeteg 20 és 45 év közötti elkeseredett férfi fordul hozzá, azért, hogy magasabbá tegye őket.

A páciensek 145-től kezdődően 173 centiméterig bezárólag bármilyen méretekkel rendelkezhetnek. Az orvos oldalán olyan kommentekkel is találkozhatunk, ahol ezek az érdeklődők azt hangoztatják, hogy egyáltalán nem érdekli őket, hogy az eljáráshoz el kell törni a csontjaikat. A kozmetikai szakember elmondta, hogy a beavatkozást igénybe vevők motivációja teljesen egyértelmű:

Az alacsony férfiak alacsony önbecsülésben szenvednek. Egy férfi mindig magasabb akar lenni a partnerénél

– mondta az orvos.

Így zajlik az eljárás a szakember szerint

A kezelés egy kérdéssel kezdődik: milyen magas szeretnél lenni? Amint ez megvan, a páciensnek alá kell vetnie magát egy pszichológiai vizsgálatnak. Az orvos szerint ez azért szükséges mert "vannak pillanatok, amikor a beavatkozás utóhatásai nagyon stresszesek lehetnek, és mielőtt alávetik magukat a műtétnek, tudniuk kell, hogy mibe fognak belefutni” - mondja Downey.

Az orvos szerint minden egyes plusz centiméter egy hónappal növeli a felépülés hosszát. A gyógyulás alatt pedig egyáltalán nem sétálhatnak, vagy nehezedhetnek rá a lábukra, teljes pihenés szükséges.

A műtét első része a láb csontjainak eltöréséből áll. A combcsont üregébe ezután egy elektromágneses hosszabbítótűt helyeznek be, amelyet két csavarral rögzítenek a térd és a csípő közelében. Miután a rögzítették, egy hét múlva megkezdődik a hosszabbítás egy olyan géppel, amely elektromágneses hullámokat bocsát ki, ezek hatására a csavar kicsavarodik és megnöveli a végtag hosszát. Amint a kívánt hosszúságot elérték, a csont elkezd gyógyulni.

A felépülés hossza és a kezelés ára a kívánt magasságtól függ, például, ha valaki 15 centit szeretne nőni, akkor átlagosan két év alatt két beavatkozáson kell átesnie, és 215 000 dollárt (közel 80 millió forintot) kell fizetnie. Az orvos elmondta, hogy Európában a jelenség körül nagyobb a hisztéria, mint amennyien ténylegesen hajlandók kés alá feküdni, állítása szerint az elmúlt évben négy ilyen műtétet hajtott végre.

Ez egy olyan beavatkozás, amely nagyon kevés ember számára elérhető. Sokan érdeklődnek iránta, de alig van valakinek annyi forrása, hogy kifizesse

– ismerte el az orvos.

A kultúránk az oka

Más a helyzet azonban az Egyesült Államokban, ahol a kozmetikai beavatkozás egyre elfogadottabb, és a vagyonosabb lakosság könnyebben hozzá is fér az eljáráshoz. A szakemberek egyértelműen a férfiakra nehezedő irreális szépségelvárásokat hibáztatják a veszélyes beavatkozások elterjedése miatt. Csakúgy, mint az összes többi, a test megváltoztatására irányuló beavatkozás esetében.

A Hollywood által több mint egy évszázada előírt szépségszabványok azt diktálják, hogy a férfiaknak magasnak kell lenniük, mindig, bármi áron és bármilyen körülmények között. Érdemes visszaemlékezni arra a gúnyolódásra, amit Tom Cruise elszenvedett, amikor Nicole Kidmannel való kapcsolatának idején kénytelen volt "magassarkút" viselni, hogy a fotókon ne legyen alacsonyabb a párjánál.

Vagy elég csak a Tindert, vagy bármely más társkereső alkalmazást végigpörgetni, hogy látható legyen, a legtöbb férfi a magasságát is beleírja a leírásába, legalábbis ha magas. Sőt, egyes alkalmazásokban, például a Bumble-ben még a magasság alapján is lehet szűrni. A Bumble Spain tanulmánya arra jutott, hogy a magasságkülönbség szempontjából legelfogadóbb Z generáció esetében is csak minden harmadik egyedülálló nő nyitott a náluk alacsonyabbakkal való ismerkedésre - írja az El País.

(Borítókép: Kolumbán Kitti / Index)