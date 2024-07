Marine Le Pen pártja is csatlakozik Orbán Viktorék frakciójához

Mint arról beszámoltunk, szombaton a Dán Néppárt csatlakozásával összejött Orbán Viktorék új pártszövetségének a frakció létrehozásához szükséges minimum. Vasárnap újabb jobboldali párt, a belga Flamand Érdek jelentette be csatlakozási szándékát a Patrióták Európáért pártcsaládhoz, most pedig Hidvéghi Balázs arról számolt be, hogy Marine Le Pen pártja, a francia Nemzeti Tömörülés is csatlakozik a frakcióhoz.

A képviselő szerint ezt Jordan Bardella, a párt elnöke jelentette be.

Ezzel már kilencre nőtt a tagok száma, és még nincs vége! Brüsszel végre meg fogja hallani az emberek hangját

– írta a politikus a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor, Herbert Kickl és Andrej Babis, a Fidesz, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) és a cseh ANO elnöke június 30-án jelentették be, hogy új pártcsaládot hoznak létre Patrióták Európáért néven.

Pénteken a novemberi hollandiai választásokon győztes Szabadságpárt (PVV) vezetője, Geert Wilders jelentette be, hogy pártja csatlakozik a pártcsoporthoz. Hétfőn a portugál Chega párt jelezte, hogy belépne a frakcióba, majd a spanyol Vox nyilatkozott úgy, hogy csatlakozna a Patrióták Európáért pártcsaládhoz, az olasz Liga párt vezetője, Matteo Salvini pedig a csatlakozásról azt mondta, hogy „dolgoznak rajta”.

Szombaton a Dán Néppárt (röviden: DK) csatlakozásával összejött a frakció létrehozásához szükséges minimum, vasárnap pedig még csatlakozott a jobboldali belga Flamand Érdek párt is.