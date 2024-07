Kitiltották Magyar Pétert egy ifjúsági táborból, áll a bál a Felvidéken

Az idei Gombaszögi Nyári Táborba – amely e hét kedden veszi kezdetét – az Új Szó hívta volt meg Magyar Pétert, a Tisza Párt vezetőjét és európai parlamenti képviselőjét. A lap szerkesztője, Czímer Gábor beszélgetett volna vele és Grendel Gáborral, aki a szlovák parlament képviselője a Szlovákia (Slovensko) párt színeiben. A beszélgetés témája az lett volna, hogy az ellenzék előtt milyen lehetőségek állnak, és milyen politikai eszközeik vannak Magyarországon és Szlovákiában.

A szervezők azonban nem engedélyezték a beszélgetést.

„Mindkét fél elfogadta a meghívásunkat, de a tábor szervezői nem találták jónak ezt a párosítást” – mondta a Paraméter nevű felvidéki hírportálnak Czímer Gábor. Elmondása szerint a szervezők elutasították a Magyar–Grendel-párost, és véleménye szerint irreális feltételeket támasztottak Magyar meghívása elé: a Tisza Párt vezetőjének fellépését csak Orbán Viktorral, Magyarország miniszterelnökével, esetleg Deutsch Tamással, a Fidesz európai parlamenti képviselőjével, a párt EP-képviselői csoportjának vezetőjével közösen engedélyezték volna.

Czímer szerint Nászaly Gábor, a tábor fő szervezője azzal érvelt, hogy Magyar és Grendel nem „azonos fajsúlyú” politikusok. A Paraméter megjegyezte, hogy Orbán Viktor 2006 óta nem vett részt politikai vitában, Deutsch Tamást pedig hiába kereste az Új Szó, nem vállalta a beszélgetést. Utóbbi azzal indokolta az elutasító választ, hogy egy fellépése már lesz Gombaszögön, egy másik beszélgetésre viszont nincs ideje.

A Fidesz EP-képviselője Horony Ákos szlovák kisebbségi ügyi kormánybiztossal és Őry Péterrel, a Pro Civis egyesület elnökével beszélget a felvidek.ma szervezésében az őshonos kisebbségek képviseletéről. Az Új Szó a saját cikkében azt írta erről:

Deutsch köszöni szépen, ott lehet egy másik beszélgetésen, az övéi közt, ahol ugyanezek a gombaszögi ítészek nem szabták feltételül, hogy Deutsch csak akkor léphet a gombaszögi pódiumra, ha mellette ül Magyar Péter is…

„A szervezőknek tudniuk kellett, hogy Deutsch már egy másik programpont keretében helyet kapott a tábor műsorában” – mondta Czímer Gábor a Paraméternek, majd azt is megjegyezte: Deutsch esetében a szervezőket nem zavarta, hogy beszélgetőpartnerei sem szlovák parlamenti, sem európai parlamenti mandátummal nem rendelkeznek.

Az Új Szó a nézeteltérés miatt megszüntette az összes többi Gombaszögre szervezett programját is.

Nászaly Gábor szerint szívesen látnák Magyar Pétert, de az Új Szó nem volt nyitott a párbeszédre

Nászaly Gábor elismerte, hogy nem hagyták jóvá a beszélgetést Magyar Péterrel és Grendel Gáborral, de úgy véli, ők mindent megtettek azért, hogy megegyezzenek az Új Szóval. „Azt soha nem mondtuk, hogy Magyar Pétert vagy Grendel Gábort nem látnánk szívesen a táborban” – mondta a Paraméternek.

Azt azonban elismerte, hogy ezt a párost együtt nem hagyta jóvá a tábor programbizottsága, mivel szerinte nem felelt meg ez a program a tábor programszervezési irányelveivel. „Mi egy kiegyensúlyozott, releváns programpontot szerettünk volna, ahol egyenlő vitapartnerek egy meghatározott témáról beszélgetnek, ahol nem fordulhat elő, hogy a program valamelyik résztvevő szócsöve lesz” – mondta Nászaly.

A táborvezetőnek nem nagyon tetszett a program témája, az „ellenzéki politizálás lehetőségei” sem. „Ez egy mondvacsinált téma volt” – vélekedett, majd hozzátette, hogy a legnagyobb probléma számukra azonban Magyar Péter vitapartnere, Grendel Gábor volt. „Magyar Péter európai parlamenti képviselő, mi ehhez mérten javasoltuk, hogy kerüljön mellé egy másik EP-képviselő, a legjobb, hogyha egy fideszes képviselő, hiszen Magyar Péter ellenpontja a Fidesz” – közölte.

Állítása szerint javasolták Deutsch Tamást és több más fideszes EP-képviselőt is, szerinte azonban az Új Szó nem volt partner az egyeztetésben. Azt ugyan elismerte, hogy Deutsch Tamást megkereste az Új Szó, de miután ő elutasította a felkérést, további alternatívát nem akartak elfogadni.

„Több javaslatunk is volt, de az Új Szó mindenre azt válaszolta, hogy vagy Magyar Péter és Grendel Gábor, vagy semmi. Mi az utolsó levelünkben is azt hangsúlyoztuk, hogy szeretettel várjuk Magyar Pétert és Grendel Gábort, valamint az Új Szó többi programját is, amennyiben ők hajlandóak erről kommunikálni, és nem a program teljes megszüntetése mellett döntenek” – közölte Nászaly Gábor, aki később „provokációnak” nevezte az Új Szó részéről azt, hogy késve adták le a programjukat, és nem voltak nyitottak a párbeszédre. (Czímer Gábor a késésre azzal reagált, hogy mindez a június 9-ig lezajló EP-választásoknak tudható be, azt megelőzően nem volt értelme programszervezésbe kezdeni.)

Magyar Péter szerint kellemetlenné vált a személye, ezért tiltották ki őt

A Tisza Párt alelnöke már egy vasárnapi YouTube-bejelentkezésben is beszélt a gombaszögi ügyről, és a Napunk szerint azt mondta: „Meghívtak oda engem a szervezők, a szervezőknek egy része, egy csoportja, majd a szervezők másik fele nem engedte meg, tulajdonképpen kitiltottak engem a táborból” – fogalmazott. Szerinte a táborban „eddig tudták ellenzéki és kormánypárti képviselők ütköztetni a véleményüket, már ha volt mit ütköztetni”.

Érdekes módon, amikor most megjelent egy valódi ellenzéki erő, valódi támogatással Magyarországon, akkor az ő képviselője már a fideszes felvidéki szatellitszervezetnek kellemetlenné vált, és kitiltottak engem onnan

– mondta Magyar Péter.

Grendel Gábor is kitiltásról beszélt

Magyar Péter tervezett beszélgetőpartnere „bizonyos értelemben megtiszteltetőnek” tartja, hogy „feketelistára” került. A politikus az Új Szónak küldött nyilatkozatában ugyanakkor megdöbbentőnek tartja a szervezők által gyakorolt cenzúrát.

„Ilyesfajta cenzúrával eddig nem volt személyes tapasztalatom. Nem én lettem volna az első politikus Gombaszögön, de talán sikerült elsőnek lennem azok között, akiket kitiltottak. Ez bizonyos értelemben megtisztelő” – fogalmazott a szlovákiai parlamenti képviselő az Új Szónak nyilatkozva.