Kitérőt tesz Orbán Viktor, Tusványos előtt egy fontos tárgyalásra megy

A magyar kormányfő és Marcel Ciolacu tavaly is ilyen keretek között egyeztetett egymással, Orbán Viktor Bukarestből indul Tusnádfürdőre.

Informális keretek között találkozott Tusványos előtt egymással Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor és Románia kormányfője, Marcel Ciolacu a Maszol értesülései alapján. Az informális megbeszélés hasonló a tavalyihoz, ugyanis 2023-ban pont ilyenkor, ilyen keretek között beszélt egymással a két vezető.

A beszélgetésen jelen volt Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke, valamint Sorin Grindeanu közlekedési miniszter. A látogatás beleillik Orbán Viktor eddigi útjaiba, amit az Európai Unió soros elnökeként tett.

Idén is a tusnádfürdői szabadegyetem ad otthont a Fidesz politikai és közéleti beszélgetéseinek és előadásainak. A július 23 és 28 között megrendezésre kerülő táborban több magyar és román politikus is jelen lesz. Orbán Viktor mellett előadást tart Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, az előbb említett Kelemen Hunor, valamint a kormány több tagja is.