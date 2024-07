Horrorjelenetek Anglia utcáin: gyerekeket késeltek meg egy tengerparti városban

Cikkünk frissül!

Hétfőn legalább nyolc embert késeltek meg Angliában, a sérültek az Aintree University kórházba, a Southport and Formby kórházba és a Alder Hey gyermekkórházba szállították – írja a CNN. A Merseyside-i rendőrség közölte, hogy a mentőszolgálatokat helyi idő szerint 11:50 értesítették az incidensről.

A rendőrség őrizetbe vett egy férfit, és lefoglalt egy kést. „Kérjük, kerüljék el a környéket, amíg az incidenssel foglalkozunk. A lakosságot nem fenyegeti szélesebb körű veszély” – áll a rendőrség legutóbbi közleményében.

A gyermekkórház, melybe a sérültek egy részét szállították, szintén közleményt adott ki. Mint írták, a sürgősségi osztályuk jelenleg telített, ezért arra kérik a szülőket, hogy csak akkor vigyék be gyermekeiket, ha az valóban sürgős.

Colin Parry helyi üzlettulajdonos szerint – aki egyike volt azoknak, akik kihívták a rendőrséget – a southporti incidens olyan volt, mint egy „horrorfilm jelenete”. A férfi elmondta, hogy

több fiatal lányt is megszúrtak.

A Southportot képviselő brit parlamenti képviselő, Patrick Hurley aggodalmát fejezte ki a történtek miatt. „Gondolataim minden érintetthez, szeretteikhez és az egész közösséghez szólnak” – írta az X-en.

Egy nő, aki percekre lakik a Hart Streeten történt incidens helyszínétől, azt mondta, hogy szirénázást és egy helikopter körözését hallotta 12:20 körül.

„Aztán a helyi WhatsApp-csoportokban elkezdtek terjedni az üzenetek, hogy »zárjátok be az ablakokat, zárjátok be az ajtókat«, azt mondták, hogy egy férfi rohangál, és megkéseli az embereket” – tette hozzá. Egy másik szemtanú több vérző gyereket is látott, akik elmondása szerint mind tíz év körüliek voltak. Azt is elmondta, hogy a fegyveres rendőrök egy férfit vittek ki az épületből, ahol a támadás történt.

Tim Johnson, az Eye on Southport újságírójának elmondása szerint az incidens a Hope of Hart gyermekklubban történt. Hozzátette, hogy

a sérültek gyerekek voltak, és beszámolt arról is, hogy látta, amint az egyik kislány egy hordágyon feküdt csupa véresen.

„A szülei utána szaladtak. Borzalmas volt. Soha nem láttam még ilyet. Annyi rendőrautó volt ott. Kék fények tömkelege. Láttam a mentősöket és a mentősnőket sírni. Az emberek sírtak az utcán.”