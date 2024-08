Ukrajna bosszút áll az oroszok öldökléséért, lángokba borította Kurszkot és környékét

Egy interneten felbukkant videófelvételen holttestek tucatjai láthatók kiégett orosz katonai teherautókon, az ország délnyugati részén, a Kurszki területen. A CNN szerint ez a legújabb jele annak, hogy Ukrajna Oroszország elleni offenzívája egyre mélyebbre hatol, és jelentős károkat okoz a moszkvai csapatoknak.

A videón – amelyet orosz katonai bloggerek és független csatornák osztottak meg, a CNN pedig megerősítette a hitelességét – több tucatnyi teherautó látható Oktyabrszkoje faluban, Rilszk városától mintegy 8 kilométerre keletre egy út szélén, látszólag pedig rengetegen haltak meg rajtuk. Néhány teherautó teljesen kiégett, míg mások sértetlenek, de mindegyikben katonák holttestei fekszenek.

A videó, amely egy orosz katonai blogger szerint egy csütörtök esti ukrán csapás utóhatását mutatja, három nappal azután készült, hogy Kijev taktikát váltott egy orosz területre való meglepetésszerű behatolással. Az ukrán offenzíva arra késztette a Kremlt, hogy pénteken „szövetségi szintű” szükségállapotot hirdessen.

Kongatják a vészharangot, Moszkva máshol vághatott vissza

Más online fórumok is betekintést nyújtottak a betörés nagyságrendjébe és földrajzi elhelyezkedésébe. A belorusz Szilovik és az Arhangel Szpecnaza (A Szpecnaza arkangyalai) Telegram-csatornák Korenevo környékén, egy Szudzsához közeli városban számoltak be harcokról, amely az ukrán hadműveletek kezdeti gyújtópontja volt. Egy másik csatorna, a Dnevnyik Deszantnyika arról számolt be, hogy Malaja Loknya falu közelében, valamint Cserkaszkoje Porecsnoje és Ruszkoje Porecsnoje között is harcok zajlanak.

A Rybar Force – az egyik legismertebb orosz katonai blog – pénteken egy összefoglalót tett közzé a fejleményekről, amelyben azt írta, hogy a frontvonalak „némileg stabilizálódtak” az orosz erősítés megérkezésével. A Rybar idézte a Szudzsa külterületén fekvő Vtoroje Knyazsino település lakosait, akik szerint ukrán gyalogság vonult be a falujukba.

Oroszország azonban visszavágott, bár nem Kurszkban. A helyi tisztviselők pénteki jelentése szerint legalább 14 ember meghalt és 43 megsebesült az elmúlt hetek egyik leghalálosabb támadásában Kosztyantinyivkában, amikor az oroszok egy szupermarketre mértek csapást a Donyecki terület frontvonalához közel.

Bár Moszkvának eddig nem volt szüksége ürügyre ahhoz, hogy civil területeket vegyen célba Ukrajnában,

az ilyen csapások gyakran közvetlenül a harctéren elszenvedett kudarcok vagy megaláztatások után következtek be.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök számolt be arról, hogy folyik a mentőakció a romok alatt rekedt emberek kiszabadítására. „Oroszországot felelősségre fogják vonni ezért a terrorért, és mindent megteszünk azért, hogy a világ továbbra is Ukrajna mellett álljon, hogy támogassa védelmünket és megmentse népünk életét” – írta a közösségi médiában.

Ukrajna taktikát váltott

A CNN szerint bár orosz állampolgárokból álló ukránbarát csoportok már többször hajtottak végre határon átnyúló támadásokat Oroszország ellen, valamint Ukrajna többször is mért légicsapásokat a határ menti Belgorodi területre, az e heti behatolás az első alkalom, hogy ukrán reguláris és különleges műveleti egységek orosz területre léptek.

Amerikai és ukrán tisztviselők szerint a szándék részben az, hogy az orosz erőket eltereljék a keleti front más részeiről – ahonnan eddig az ukrajnai Harkiv régiót bombázhatták –, részben pedig az, hogy megzavarják és demoralizálják az orosz erőket. Amerikai tisztviselők azt mondták: nem hiszik, hogy Ukrajna hosszú távon szándékozik megtartani az orosz területeket.

Csütörtökön a kurszki lakosok a Telegramon arról írtak, hogy „hatalmas, dühödt harcok folynak”, és videóbeszédet rögzítettek Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz, amelyben segítséget kértek tőle. Az orosz rendkívüli helyzetek minisztériuma közlése szerint pénteken további 80 fős mentőcsoportot, köztük tűzszerészeket küldött Kurszkba, hogy segítsenek a lakosság biztonságos területekre való evakuálásában.

Ukrajna jellemzően nem vállal felelősséget az orosz területet ért támadásokért, de pénteken Volodimir Zelenszkij elnök közvetett utalást tett a betörésre, mondván, hogy „különleges hálámat szeretném kifejezni harcosainknak”.

Ez rendkívül fontos, és különösen hatékony volt az elmúlt három napban. Vissza kell adnunk a szabadságot minden olyan emberünknek, aki orosz fogságban van

– fogalmazott Volodimir Zelenszkij.

Egy ukrán forrás, aki ismeri a Lipeck elleni pénteki támadást, azt mondta, hogy a hadsereg, a biztonsági szolgálat és a különleges műveleti erők közös műveletében csapást mértek a régió egyik repülőterére, és megsemmisítettek egy lőszerraktárt hétszáznál is több irányított bombával.

A forrás szerint a város repülőtere sem maradt ki az ukrán támadásból. Több tucat vadászgép és helikopter tartózkodott ott, amikor az ukránok lecsaptak rá, majd egy erős robbanás következtében tűz ütött ki. A rendkívüli helyzetek minisztériuma bár nem konkretizált, de ugyancsak beszámolt egy tűzről a régió egyik katonai repülőterén.

Az ellenség civileket támad Kurszkban és Belgorodban. Ma tömegesen támadta térségünket drónokkal. Nem fogunk megijedni, nem fogunk engedni, de nem fogjuk kockáztatni az embereink életét sem

– írta Artamonov szenátor a Telegramon.

Az orosz védelmi minisztérium pénteken arról adott hírt, hogy 75 „repülőgép-típusú” drónt fogtak el és semmisítettek meg, köztük 19-et Lipec felett, 26-ot Belgorod felett, hetet Kurszk felett, több másikat pedig Brjanszk, Voronyezs és Orel felett. Közölte, hogy ötöt a Krím felett és nyolcat a Fekete-tenger vizei felett is megsemmisítettek.

Az ukránok szerint Oroszország legitim célpont

Mihajlo Podoljak, Zelenszkij tanácsadója dicsérte az ukrán támadásra adott nyugati választ, mondván, hogy „a legtöbben csendben helyeslik” azt. Az Oroszország elleni korábbi ukrán támadások néhány nyugati tisztviselőt idegessé tettek, egyesek szerint Kijevnek csak védekező háborút kellene vívnia, hogy elkerülje egy esetleges orosz eszkaláció kiprovokálását.

Podoljak csütörtökön azt mondta, hogy a Nyugat válasza „abszolút nyugodt, kiegyensúlyozott, objektív volt, és a nemzetközi jog szellemének és a védelmi hadviselés elveinek megértésén alapult”. Zelenszkijtől eltérően Podoljak közvetlenül utalt „a kurszki térségben történt eseményekre”.

Most a globális közösség jelentős része úgy véli, hogy Oroszország legitim célpontja bármilyen műveletnek és fegyvertípusnak

– tette hozzá.

Peter Stanno, az Európai Unió külügyi szóvivője ugyancsak kiállt Ukrajna mellett, és arról beszélt, hogy Ukrajnának „törvényes joga van megvédeni magát, beleértve a területén lévő agresszor elleni csapást”. Matthew Miller, az amerikai külügyminisztérium szóvivője kissé szűkszavúbb volt, mondván, Ukrajnának magának kell eldöntenie a saját taktikáját.

A német parlament védelmi bizottságának vezetője, Marcus Faber, a német Szabaddemokrata Párt képviselője is úgy véli, hogy törvényes az ukrán erők offenzívája az oroszországi Kurszk térségében. Szerinte, amikor egy állam megtámad egy szomszédos államot, akkor annak területe is háborús övezetté válik.

Ezért Ukrajna támadása Kurszk felé teljesen legitim és katonai értelemben is van értelme. Arra kényszeríti Oroszországot, hogy kivonja csapatait keletről

– mondta, hozzátéve, hogy ez a hadművelet „megmutatja az orosz lakosságnak, hogy diktátoruk agressziós háborúja őket is érinti, nem csak az ukránokat”, és az ő érdekük, hogy a háború véget érjen.

„Csak sikert kívánhatunk az ukrán védőknek, különösen Kurszk közelében. Minél sikeresebbek lesznek, annál hamarabb fogja a Kreml felismerni, hogy Ukrajnában nincs jövője. Ez és csakis ez vezethet az agresszor részéről az újragondoláshoz” – zárta gondolatait Faber.

A politikus sok sikert kívánt Ukrajnának, majd kijelentette, hogy nem tartja problémának a német fegyverek valószínűsíthető használatát az oroszországi Kurszki területen zajló ellenségeskedésben.

Oroszországot egyik legfontosabb létesítményét veszélyeztetik az ukránok

Mint beszámoltunk róla, Ukrajna kedden nagyszabású hadműveletet kezdett Oroszország Kurszki területén. Az ukrán offenzívát követően rendkívüli helyzetet vezettek be Kurszkban. A régióban azonnal végrehajtották az első védelmi intézkedéseket. Alekszej Szmirnov, a régió kormányzója elmondta, felszólították a civileket, hogy azok ne tartózkodjanak az ablakok közelében és vonuljanak fedezékbe. Beszámolója szerint több ezer embert evakuáltak, továbbá az egészségügyi intézmények feltöltötték a donorvérkészleteket, mobil véradó pontokat hoztak létre és növelték a kórházi férőhelyek számát.

Az ukrán offenzívának nagy jelentőséget ad, hogy

a Kurszki területen, Szudzsában található az egyetlen gázátadó állomás, amelyen keresztül Ukrajnán keresztül gáz áramlik Európába.

A z ukrán erőknek szerdára sikerült is átvenni az oroszoktól az állomás fölötti ellenőrzést, amely további nyomásgyakorlásra ad lehetőséget Ukrajnának.

Oroszország azt állította, hogy csütörtökön sikeresen megállította a területére történő ukrán behatolást, de a legfrissebb helyszíni adatok szerint a harcok továbbra is folytatódtak a Kurszki területen. Mick Ryan, a Futura Doctrina blog szerzője és az ukrajnai háború elemzője csütörtökön azt mondta, hogy az ukrán hadsereg „minőségi alakulatokat vetett be. Úgy tűnik, hogy a 2023-as déli ellentámadással ellentétben, ahol friss dandárokat alkalmaztak, az ukránok ehhez a támadáshoz tapasztalt alakulatokat osztottak be. Ez már most kifizetődni látszik az ukrán behatolás eddigi mélységével”.

Csütörtökön Vlagyimir Putyin orosz államfő videóbeszélgetést folytatott Alekszej Szmirnovval, a Kurszki terület kormányzójával, és bátorságot követelt tőle.

Az élet rendkívüli, kihívást jelentő feladatok elé állít, hogy segítsünk az embereken. A szakmai tudás, a készségek és a tapasztalat, amelyekkel bizonyára rendelkezik, nem elegendőek. A mai helyzetben ez bizonyos bátorságot, higgadtságot követel meg Öntől...

– mondta Putyin a kormányzónak.

Aggodalomra adott okot az is az oroszoknak, hogy az ukrán erők esetleg elérik a kurszki atomerőművet és elfoglalják azt. Ukrán források szerint azonban valószínűtlen, hogy egy ekkora akciót végrehajtsanak az ukránok, mivel ehhez további 80 kilométert kellene megtennie az Ukrán Fegyveres Erők katonáinak.

Pénteken folytatódott az oroszok mentési akciója és az emberek evakuálása, több falut teljesen kiürítettek. Eközben az orosz Emberi Jogi Tanács nemzetközi együttműködésért felelős bizottságának tagjai felszólították a nemzetközi jogvédő és humanitárius szervezeteket, hogy szigorúan ítéljék el az ukrán hadsereg által a Kurszki területen elkövetett cselekményeket. A felhívás szerint a Kurszki területre betörő ukrán katonák

súlyosan megsértik a hadviselés minden szabályát és a nemzetközi humanitárius jog normáit – szándékosan lőnek azokra a gépkocsikra, amelyekkel az emberek távozni akarnak a harci övezetekből, halállal fenyegetve megtiltják az orosz állampolgároknak, hogy elhagyják az ukrán hadsereg által megszállt területet.

Egyes információk szerint péntekre az ukrán megszállás alá került orosz területek elérték az 520 négyzetkilométert, az oroszok pedig továbbra sem találják az ellenszert a meglepetésszerű ukrán offenzívára, mely rohamtempóban halad előre. Péntekre 27 orosz települést sikerült ellenőrzése alá vonnia az ukrán hadseregnek.

Failed Russian ambush



Ukrainian military says this morning Russians tried to ambush Ukrainians in Kursk Oblast using tanks but were eliminated.

📹https://t.co/FZllu82UoC pic.twitter.com/BJYi7vdOGx — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) August 10, 2024

Az orosz–ukrán háború eseményeit folyamatosan figyelemmel kísérjük. Vasárnapi, percről percre frissülő hírfolyamunkat itt találja.

(Borítókép: Szudzsa 2024. augusztus 7-én. Fotó: Mic Izvestia / Iz.ru / Reuters)