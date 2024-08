Megszólalt az Olaszországban elsüllyedt luxusjacht kapitánya: Ezt nem láttuk jönni

Huszonkét emberrel a fedélzetén elsüllyedt egy vitorlás luxusjacht a Palermo melletti Porticellóban hétfő hajnalban, aminek következtében egy ember meghalt, további hat embert pedig azóta is keresnek.

A katasztrófa oka, hogy az 56 méteres hajó egy tornádóba került, és szinte egyik percről a másikra elsüllyedt. A búvárok azt közölték, a bútorok miatt nem tudnak bemenni a tengerfenéken lévő roncsba. Feltételezik, hogy az eltűnt személyek holttestei onnan kerülnének elő.

A jacht kapitánya kedd délelőtt szólalt meg először. James Catfield, aki jelenleg a Termini Imerese sürgősségi osztályán lábadozik, a La Repubblica szerint csupán egyetlen mondatot közölt: „Ezt nem láttuk jönni” – idézte a kapitányt a Sky News.

Azt már eddig is lehetett tudni, hogy Mike Lynch, az Egyesült Királyság technológiai iparmágnása is a luxusjacht fedélzetéről eltűnt hat személy között van, azonban most kiderült, hogy a Morgan Stanley elnöke, Jonathan Bloomer és felesége, Judy sem került elő. A hírt a Morgan Stanley és a Hiscox biztosító is megerősítette, amelynek Bloomer ugyancsak az elnöke. Mindkét cég azt írta, mélyen sokkolta őket a tragédia híre.

Nem sokkal később érkezett a hír, miszerint Chris Morvillo ügyvéd felesége, Neda is eltűnt. Morvillóról, a neves Clifford Chance nevű cég ügyvédjéről már eddig is megerősítették, hogy a hat eltűnt között tartják nyilván.

A meleg időjárás és a rossz látási viszonyok játszhattak közre

Simon Boxall óceánkutató szerint a szokatlanul meleg időjárás és a rossz éjszakai látási viszonyok kulcsfontosságú tényezők a jacht elsüllyedésének magyarázatában – közölte a Sky News.

A hetek óta tartó perzselő hőség után viharok és heves esőzések söpörtek végig Olaszországon, ami hozzájárult a tegnap reggel látott heves viharhoz. Boxall szerint a jacht számára „nagyon nehéz” lett volna reagálni a hirtelen időjárás-változásra, amelyet szerinte a meleg tenger „táplált”.

Ha megnézzük a műholdak által a múlt vasárnap és hétfőn mért hőmérsékleteket a Földközi-tengeren, három és fél fokkal melegebb volt, mint a 20 éves augusztusi átlag. Az igazán meleg tengerek táplálták ezeket a vízkitöréseket

– mondta a kutató.

Boxall szerint az sem segített a kapitánynak, hogy a vihar éjszaka csapott le. „Ha a vihar napközben felkorbácsolódik, akkor lehet látni a dolgok közeledtét. Látni lehet a horizonton. Éjszaka viszont nem lehet látni” – magyarázta.