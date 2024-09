Velence után Rómában is szigorítanának a tömegturizmuson

A tervek szerint 2025-től előzetes helyfoglalást és belépődíjat vezetnének be Róma legismertebb látványosságánál, a Trevi-kútnál. Az olasz főváros lakói továbbra is ingyen látogathatnák a nevezetességet – számolt be róla az Economx.

A Trevi-kúthoz érkező turista tömeget már 2019-ben is megpróbálták visszaszorítani, akkor még kerítéssel. Tavaly már a Pantheon látogatását is fizetőssé tették.

Alessandro Onorato szerint a tömegturizmus miatt kialakult állapotok nem méltóak az olaszok történelmi-művészeti örökségéhez.

A római főpolgármesteri hivatal idegenforgalomért felelős tanácsosa azt is korlátozná, hogy a kútnál lévő lépcsőkön és a helyszínen lévő kávézók és éttermek teraszain ülve fogyasszanak a látogatók.

Több millió eurónyi aprót rejthet a Trevi-kút

Mint írtuk, Róma a világ egyik leglátogatottabb városa, évente mintegy 21 millió turistával. A turisták legtöbbször babonából dobálják az aprót a Trevi-kútba, abban bízva, hogy megtalálják a szerelmet, vagy egyszer ismét visszatérnek az olasz fővárosba. A látogatókat az is motiválhatja, hogy a szökőkút körül több felirat hirdeti, hogy a pénzt jótékony célra fordítják. A Katolikus Karitasz ingyenkonyhát és élelmiszerbankot is működtet az összegből. A segélyszervezet 2022-ben mintegy 1,4 millió eurót, vagyis több mint 530 millió forintot „lapátolt össze” a szökőkútból.

A Trevi-kutat havonta kétszer tisztítják meg, ilyenkor nemcsak érméket, hanem ékszereket, esetenként műfogsorokat is találnak benne, de előfordult, hogy köldökzsinórt is kihalásztak belőle.

Velencébe a fizetős belépés ellenére is özönlenek a turisták

Velence a világ első városa, ahol belépődíjat kell fizetni azoknak a turistáknak, akikkevesebb mint 24 órát tartózkodnak a városban. A velencei képviselő-testület a nagy tengerjáró hajóknak a Velence vizein való áthaladást is megtiltotta, ésa mobiladatok segítségévela turisták mozgását is elkezdték követni.

Luigi Brugnaro, Velence polgármestere sikeresnek tartja a kezdeményezést, de sokak szerint a néhány eurós belépődíj nem tudja megfékezni a turisták beözönlését. Franco Migliorini építész p éldául nem érti az 5 eurós belépődíjat, mivel ebből az összegből még egy kávéra sem futja Velencében.

A tisztviselők fontolgatják is, hogy jövőre megduplázzák a díjat, de még elemzik az idei adatokat. Ezek szerint a belépődíj április vége és július közepe között 2,43 millió eurót hozott az olasz városnak.

A kritikusok szerint ez az óriási bevétel épp azt bizonyítja, hogy valami nem jó, nem elrettentek a turisták, inkább ugyanúgy özönlenek, mint korábban.

Hozzátették, ha ennyit keres a város, akkor pont hogy nem tudja kontrollálni a turizmust. A csúcsnapokon a díj ellenére is nőtt a szám.