Tíz év börtönbüntetésre ítéltek egy volt CIA ügynököt, mert Kínának kémkedett

Egy volt CIA-tisztet 10 év börtönre ítéltek, mert a kínai kormánynak kémkedett. A hatóságok szerint a férfi együttműködött egy rokonával is, aki szintén CIA-ügynök volt, hogy titkokat adjon át a sanghaji Állambiztonsági Hivatal által alkalmazott hírszerzőknek.

A 71 éves Alexander Yuk Ching Ma volt CIA-tisztet 2020 augusztusában tartóztatták le, miután egy beépített FBI-ügynöknek beismerte, hogy amerikai titkokat adott el Kínának – írja a BBC. A hawaii bíróságon szerdán az ügyészekkel történt megállapodás szerint 10 évre börtönbüntetésre ítélték a férfit.

A hongkongi születésű, honosított amerikai állampolgár 1982 és 1989 között dolgozott a CIA-nak, pályafutása későbbi szakaszában pedig az FBI-nak.

A vádalku része, hogy „élete végéig együtt kell működnie az ügyészekkel, beleértve azt is, hogy az amerikai kormányzati szervek által tartott kihallgatásoknak is aláveti magát”, melyen poligráfot is használhatnak. Szerdán az amerikai kormány ügyvédei elmondták a bíróságnak, hogy Alexander Yuk Ching Ma együttműködő volt, és már részt vett számos kihallgatáson a kormány ügynökeivel.

A hatóságok szerint a férfi együttműködött egy rokonával is, aki szintén CIA-ügynök volt, hogy titkokat adjon át a sanghaji Állambiztonsági Hivatal által alkalmazott hírszerzőknek. Az egyik hongkongi találkozót videóra vették, ezen az látható, hogy Alexander Yuk Ching Ma 50 ezer dollár készpénzt számol a megosztott titkokért.

A meg nem nevezett munkatárs a férfi testvére lehetett, aki meghalt, mielőtt vádat emelhettek volna ellene.

Legyen ez üzenet mindenki másnak, aki hasonló dolgokon gondolkodik. Nem számít, mennyi időbe telik, vagy mennyi idő telik el, bíróság elé fog kerülni

– mondta Steven Merrill, az FBI honolului különleges ügynökségének vezetője.