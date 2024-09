Lövéseket adtak le Donald Trump közelében, ezt lehet tudni az incidensről

Cikkünk frissült! Írásunkban az alábbiakról számoltunk be:

Először Donald Trump kampánycsapata számolt be arról, hogy egy lövöldözés történt az elnöktől nem messze. De részleteket nem közöltek, azt leszámítva, hogy az elnökjelölt biztonságban van.

Utóbb rendőrségi források is megerősítették a lövöldözés tényét, de azzal kapcsolatban eltérő beszámolók láttak napvilágot, hogy mi is történhetett pontosan. Egy embert viszont őrizetbe vettek, és ki is kérdeztek.

Donald Trump később egy e-mailben reagált a fejleményekre, és ő maga is megerősítette, hogy jól van.

A Fehér Ház, Kamala Harris, valamint Trump fia szintén megszólalt az incidensről.

Az NBC News-nak nyilatkozó rendvédelmi források szerint valóban találtak egy lőfegyvert a helyszínen. A CNN forrásai pedig már azt is mondták, hogy a támadó célpontja valószínűleg Trump lehetett (miközben a legelső külföldi sajtóbeszámolók egyikében még ennek ellenkezőjéről esett szó).

Így kezdődött

Donald Trump biztonságban van, miután „a környezetében” több lövést is leadott valaki – ezt közölte a republikánus jelölt kampánycsapata magyar idő szerint vasárnap este.

További részleteket egyelőre nem hoztak nyilvánosságra. Mindössze azt lehet tudni, hogy az esemény Floridában történt – legalábbis a PA Media hírügynökség, valamint az AP News közlése szerint.

Emlékezetes, hogy az elnökjelöltre két hónapja, július közepén rálőttek egy kampányrendezvényen.

A golfklubjánál történt a támadás, a titkosszolgálat akcióba lépett – de valószínűleg nem Trump volt a célpont a New York Post szerint

A New York Post szerint helyi hatósági források azt közölték, hogy az incidens West Palm Beachen, Donald Trump floridai golfklubjának közelében történt.

Mint írták, a források szerint

két ember épp akkor nyitott tüzet egymásra a golfklub közelében, amikor Donald Trump távozni készült onnan.

A lap szerint az elnökjelölt védelmét ellátó titkosszolgálat (Secret Service) munkatársai is beavatkoztak, miután elkezdődött a lövöldözés.

A New York Post forrásai szerint a két ember egymásra lőtt, nem Trump volt a célpontjuk, és az elnökjelölt nem is volt közvetlen veszélyben. Cikkükben megjegyezték azt is, hogy a golfklub környékén nem ritkák a bűncselekmények, ennek is köze lehet az incidenshez.

Donald Trumpot biztonságba helyezték, a lövöldözőkről még nem tudnak semmit

A The Washington Post azt írta, hogy a lövöldözőket még nem sikerült azonosítani.

Mindeközben az NBC News arról számolt be egy magas beosztású rendvédelmi tisztviselőre hivatkozva, hogy

Donald Trumpot „biztonságba helyezték”.

Időközben a Secret Service sajtófőnöke, Anthony Guglielmi szintén azt közölte, hogy az elnökjelölt biztonságban van, és hogy az ügynökség vizsgálatot kezdett az incidenssel kapcsolatban. Hozzátette azt is, hogy a helyi, Palm Beach megyei rendőrség hamarosan további tájékoztatást adhat a történtekről.

Újabb részletek a lövöldözésről, egy embert őrizetbe vettek

„Most beszéltem Trump elnök úrral. Ő az egyik legerősebb ember, akit valaha ismertem. Jól van, és elszántabb, mint valaha, hogy megmentse az országunkat” – írta Lindsey Graham republikánus szenátor az X-en.

Mindeközben a New York Post már arról írt: egyes forrásaik szerint elképzelhető, hogy a korábban napvilágot látott adatok tévesek voltak arról, hogy két ember egymásra lőtt volna Trump közelében.

A lap szerint a nyomozók most már úgy hiszik, hogy egyedül a Secret Service munkatársa adott le lövést, amelyet követően egy embert őrizetbe vettek a helyszínen.

A lap szerint a Secret Service munkatársa több lövést is leadott, méghozzá azt követően, hogy az elnököt védő titkosszolgák észrevettek „egy gyanús személyt” Trump golfklubjának közelében, akinél egy „lőfegyvert” [cikkünk korábbi változatában e szót pontatlanul fordítottuk „pisztolynak” – a szerk.] is látni véltek. Az őrizetbe vett férfi indítékairól azonban (ha egyáltalán volt bármilyen szándéka Trumppal kapcsolatban) egyelőre nem tudnak semmit – írja a New York Post.

A Fehér Ház is közleményt adott ki

Az amerikai elnök hivatala közölte: „Megkönnyebbülten” értesültek arról, hogy Donald Trump biztonságban van.

Az elnököt és az alelnököt tájékoztatták a Trump International Golf Course-on történt biztonsági incidensről, ahol Trump volt elnök golfozott. Megkönnyebbülten nyugtázzák, hogy biztonságban van. Csapatuk rendszeresen tájékoztatni fogja őket [a fejleményekről – a szerk.]

– áll a Fehér Ház közleményében.

Rengeteg rendőrautó érkezett egy szemtanú szerint

A Sky News idézett egy szemtanút, aki az AP hírügynökségnek azt mondta nemrég: „Legalább 20 rendőrautót” látott a helyszínre érkezni a közeli utcákból.

Úgy láttam, hogy öt darab fekete, rendszám nélküli terepjáró blokkolt egy szürke Mercedest a golfpálya előtt

– fogalmazott a szemtanú.

Donald Trump fia szerint lőfegyvert találtak a helyszínen, Kamala Harris is megszólalt

Donald J. Trump egy X-posztban írt az incidensről, megjegyezve, hogy lövéseket is leadtak a helyszínen.

Ezt követően úgy fogalmazott:

A helyi bűnüldöző szervek szerint a bokrok között egy AK-47-est találtak. A Trump-kampánycsapat közleményt adott ki, amelyben megerősítették, hogy Trump volt elnök biztonságban van. A gyanúsítottat állítólag elfogták.

Eközben Kamala Harris is közzétett egy bejegyzést a közösségi médiában, ő azt írta:

Tájékoztatást kaptam arról, hogy lövések dördültek Trump volt elnök és az ő floridai birtokának közelében, és örülök, hogy biztonságban van. Az erőszaknak nincs helye Amerikában.

A korábban beígért sajtótájékoztatót még mindig nem tartották meg, de az NBC Newsnak három rendvédelmi forrás azt mondta, hogy egy férfit már kihallgattak a rendőrök a lövöldözéssel kapcsolatban (azt viszont ők még nem tudták megerősíteni, hogy valóban találtak-e lőfegyvert a helyszínen).

Donald Trump először szólalt meg az incidens után

Az elnökjelölt a Sky News szerint egy e-mailben (amelyet a támogatóinak küldött el) közölte, hogy „soha nem adja fel”.

Lövések dördültek a környezetemben, de mielőtt a pletykák elszabadulnának, szeretném, ha ezt hallanák először: BIZTONSÁGBAN és JÓL VAGYOK!

– írta Trump , hozzátéve: „Semmi sem fog lelassítani engem. Soha nem adom fel! Mindig szeretni foglak titeket, amiért támogattok. Egység. Béke. Tegyük újra naggyá Amerikát.”

Több rendvédelmi forrás szerint tényleg találtak egy lőfegyvert a bokorban

A Sky News azt is megosztotta, hogy amerikai partnerhálózatuknak, az NBC News-nak négy magas beosztású rendvédelmi forrás azt mondta: valóban találtak egy lőfegyvert a helyszínen, Donald Trump „közelében”.

A tisztviselők szerint az őrizetbe vett, és a rendőrök által már kikérdezett személyé lehetett ez a lőfegyver. Elmondásuk szerint az illető még a golfpálya kerítésén kívül tartózkodott, amikor a lövések eldördültek.

Azt viszont egyelőre az NBC News-nak beszélő tisztviselők sem tudták megmondani, hogy az illető használta-e ezt a fegyvert, vagy csak a Secret Service adott le lövést a helyszínen.

A CNN forrásai szerint a támadó rá akart lőni Trumpra

Mindeközben a CNN-nek több forrás arról beszélt, hogy

a hatóságok most már úgy vélik: az elfogott személynek szándékában állt rálőni DonaLD Trumpra.

Ezen kívül egy rendvédelmi tisztviselő azt is közölte a CNN-nel, hogy egy autót is megállítottak a közelben az incidens miatt. Ez a jármű esetleg az a szürke Mercedes lehet, amelyet – mint fentebb írtuk – egy szemtanú már megemlített.

Az incidens helyszínétől északra vettek őrizetbe egy embert

Az ügyet tovább bonyolítja, hogy a floridai Martin megye seriffhivatal közölte:

az I-95-ös autópályán, a Palm Beach-i rendőröktől kapott információk alapján megállítottak egy járművet, és őrizetbe vettek egy személyt, akinek köze lehetett a lövöldözéshez.

A külföldi lapok beszámolói alapján úgy fest, hogy ez ugyanaz a gyanúsított személy, akit korábban már említettünk. A jelek szerint őt az incidens helyszínétől valamivel odébb foghatták el: Martin megye északra található a támadás helyszínétől, de határos Palm Beach megyével.

(Borítókép: Donald Trump republikánus elnökjelölt 2024. szeptember 13-án Las Vegasban, Nevadában. Fotó: Justin Sullivan / Getty Images)