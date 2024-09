Elon Musk mini titkosszolgálattal bástyázta körül magát

A világ leggazdagabb embere néha népes biztonsági különítménnyel utazik, amelynek egyik tagja egy orvos. A dollármilliárdost és cégét egyre több fenyegetés éri státusza okán, ezért védelmi kiadásai is megugrottak.

Egy nappal azelőtt, hogy tavaly novemberben megkezdődött a Tesla futurisztikus pickupjának, a közben Budapesten is bemutatott Cybertrucknak a sorozatgyártása, amely alkalomból az alapító-vezérigazgató, Elon Musk is beszédet mondott, az austini gyár közelében letartóztattak egy floridai férfit. A hatóságok azzal vádolták Paul Overeemet, hogy „áldozatok tömegével” járó vérfürdőt tervezett – írta a New York Times.

Az incidens után alaposan megszigorították a világ leggazdagabb emberének védelmét – jelentette a Business Insider. Ez egyáltalán nem véletlen, mert nem kizárt, hogy Musk az elkövetkező három évben megnégyszerezi jelenlegi, nettó 250 milliárd dolláros vagyonát, és ő lesz az első, aki kiérdemli a ma még szokatlanul hangzó billiomos titulust.

Voyager, a felfedező, az utazó – úgy tudni, ezzel a kódnévvel illetik testőrei a technológiai mogult. Ugyanígy nevezte el a NASA egyik küldetését, a Voyager–1 űrszonda pedig egy évtizede már a Naprendszert is elhagyta.

A humán Voyager, Elon Musk ma már egy lépést sem tesz meg testőrei nélkül.

A helyzettől és körülményektől függően néha húsz fegyveres is kíséri, továbbá egy egészségügyi szakember. A vagyona valós kockázatokat rejt magában.

Musk nem született gazdag családban. Korábban szívesen barangolt még éjjel is kíséret nélkül, egy évtizede azonban folyamatosan gyarapodó biztonsági szolgálatot bérelt fel saját védelmére. A testőrök feladata a potenciális fenyegetések kiszűrése is.

Musk havi biztonsági kiadásai rövid idő alatt hat számjegyűre ugrottak: 2016 januárjában például elérték a 163 ezer dollárt.

„Őrülten” alakulnak a dolgok

Nem titkolta, hogy az életét fenyegetik. A Tesla júniusi részvényesi közgyűlésén közölte, hogy „két mániákus” a megölését helyezte kilátásba.

Négy éve arról számolt be, hogy megvált minden otthonától, két éve azonban az újságírók kiderítették, mégis vett egy házat, miután előző, átmeneti címe nyilvánosságra került. Az egyik szomszéd szerint a villában éjjel-nappal élesített biztonsági rendszer működik.

Musk korábban egy X-fiókot is megkísérelt töröltetni, amelyen többször tudósítottak magángépeinek útvonaláról.

„Egy kicsit őrülten” alakulnak a dolgok mostanában – ezt mondta Musk a részvényesi közgyűlésen, amikor a biztonsági kiadásokat részletezte.

A biztonsági szolgálatát ellátó cég tavaly 2,4 millió dollárt, az idei év első két hónapjában pedig további félmilliót számlázott a Teslának. Ez azonban csak a teljes biztonsági költségek töredéke.

A testőrök még a fürdőszobáig is követik – árulta el édesapja, Errol Musk, aki szerint összesen száz biztonsági alkalmazott serénykedik fia körül. A létszám egy mini titkosszolgálatnak is megfelel.

Errol Musk dél-afrikai otthonát az utóbbi években szintén fokozott erőkkel védik.

És a többiek?

Nem Musk az egyetlen technológiai iparmágnás, aki megtöbbszörözte biztonsági kiadásait. A Meta például tavaly 24 millió dollárral kompenzálta Mark Zuckerberget. Az összeg az Amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet jelentése szerint „szinte teljes egészében a személyes biztonsággal kapcsolatos költségekből állt” a lakóhelyén és a magánutazások során.

Más nagyvállalatok szerényebb összeget költöttek biztonsági kiadásokra.

Az Apple-nek például tavaly 820 ezer dollárjába került Tim Cook személyi védelme, és csaknem a kétszeresébe a vezérigazgató utaztatása.

A Tesla azok után szigorította meg biztonsági intézkedéseit, hogy Zachary Kirkhorn pénzügyi igazgatótól, halálos fenyegetés kíséretében 300 ezer dollárt próbáltak kriptovalutában kikényszeríteni.

A Teslát egyébként tavaly és tavalyelőtt összesen öt olyan figyelmeztetés érte, amit a hatóságok „terrorista fenyegetésnek” minősítettek.

(Borítókép: Elon Musk 2024. szeptember 8-án a New York-i Flushing Meadows Queensben. Fotó: Jean Catuffe / Getty Images)