Kitört a botrány, miután kiderült, ebben a parlamentben is ott ül Vlagyimir Putyin embere

„Mézes madzagot” használva szervezett be az orosz hírszerzés egy meg nem nevezett ír parlamenti képviselőt arra, hogy NATO-ellenes üzeneteket terjesszen és észak-írországi szélsőségesekkel lépjen kapcsolatba. A képviselő a botrány kitörése ellenére továbbra is a parlamentben ül, de, mint kiderült: az orosz hírszerzés régóta bővelkedik Írországban „hasznos idiótákban”, akiktől információkat szerezhetnek. Ezek az ügynökök ráadásul nemcsak Dublinból jelentenek Oroszországnak, hanem Brüsszelből is.

Az orosz hírszerzés beszervezett egy ír törvényhozót azért, hogy beépített ügynökként és kémként tevékenykedjen Írországban és információkkal lássa el Oroszországot. Mindeközben Simon Harris ír miniszterelnök arról beszélt, hogy egyáltalán nem lepte meg az ügy.

A botrányt a The Sunday Times robbantotta ki, miután a lap dublini biztonságpolitikaii tudósítója, John Mooney részletes beszámolót írt arról, hogy miként szervezték be az oroszok a szóban forgó törvényhozót. Később a brüsszeli Politico című lapnak az ír kormány és igazságszolgáltatás két magas rangú tisztviselője is megerősítette ezeket az értesüléseket.

A tisztviselők szerint a törvényhozót nem tartóztatták le és vádat sem emeltek ellene,

ugyanis jogi értelemben nem követett el bűncselekményt azzal, hogy kapcsolatokat épített ki a Kreml ügynökeivel, akik Oroszország túlméretezett dublini nagykövetségén tevékenykedtek.

A botrányban érintett képviselő nevét ráadásul nem lehet nyilvánosságra hozni – írja a lap.

A miniszterelnök is hallgat, de nem lepte meg az eset

Amikor az újságírók megkérdezték Simon Harris ír kormányfőt, hogy igaz-e a hír, miszerint a parlamenten belül tevékenykedett az orosz hírszerzés beépített embere, akkor az ír miniszterelnök azt mondta:

nem tudja megerősíteni az információt, de ha igaz is, „az egyikünket sem lepheti meg”.

Harris elmondta, hogy az orosz hírszerzés ügynökeinek ilyen jellegű erőfeszítései Írországban, ahogy máshol is, jelentősen megnövekedtek azóta, hogy Moszkva 2022 februárjában teljes körű inváziót indított Ukrajnában.

A háború kirobbanásakor Írország kiutasított négy orosz diplomatát, akiket azzal vádoltak, hogy hírszerzési kémeket toboroztak az ír politikai és üzleti életben. Oroszország válasza sem maradt el: Moszkva megtorlásul több ír politikusnak is megtiltotta, hogy Oroszországba utazzanak. Az orosz lépés akkor Dublinban nagy derültséget váltott ki.

Oroszország a közvélemény befolyásolására törekszik, és ezzel kapcsolatban világszerte aktívan tevékenykedik. Írország sem mentes ettől

– mondta Harris.

Korábban szervezték be az oroszok

A névtelenséget kérő tisztviselők a Politicónak elmondták, hogy a képviselőt még 2019-ben szervezték be, mivel Oroszország igyekezett felszítani a brexithez kapcsolódó feszültségeket Írország és az Egyesült Királyság között, különösen az Egyesült Királyság észak-írországi régiójában.

Nemcsak a tisztviselők nem nyilatkozhatnak azonban az esetről. Hozzájuk hasonlóan Harris miniszterelnök is azt mondta, hogy nem beszélhet az ír hírszerzés konkrétumairól és a törvényhozóról, akit így csupán Írország kétkamarás parlamentjének, az Oireachtasnak jelenlegi tagjaként azonosítottak.

Nyilvánvalóan nagyon jó okokból soha nem kommentálunk biztonsági kérdéseket

– magyarázkodott a miniszterelnök.

Egy baloldali párt tagja az illető

A törvényhozót Szergej Prokopjev orosz kém szervezte be, aki egyike volt annak a négy orosz nagykövetségi alkalmazottnak, akiket 2022 márciusában kiutasítottak Írországból. Mindannyiukat az orosz katonai hírszerző ügynökség, a Felderítő Főcsoportfőnökség (GRU) tagjaként azonosították.

Prokopjev a kiutasítását követően egy olyan orosz ügynöknőn keresztül koordinálta tevékenységét az ír törvényhozóval, akit rendszeresen Dublinba küldtek, hogy romantikus kapcsolatot folytasson a politikussal. Ezzel sikerült rávenni a politikust, hogy oroszbarát és NATO-ellenes üzeneteket terjesszen.

A Politico úgy tudja, hogy az ügyben érintett politikus a nagyrészt baloldali ellenzéki padsorok tagja, nem pedig a Harris vezette, Ukrajnát támogató hárompárti kormányhoz áll közel.

A tisztviselők szerint a törvényhozót a rendőrség felszólította, hogy fejezze be a kapcsolattartást, de ő nem tett ennek eleget. Elmondták, hogy a magatartásával kapcsolatos vizsgálatok során nem sikerült feltárni semmilyen bizonyítékot, amely szerint az oroszok fizettek volna neki, ahogyan arra vonatkozólag sem, hogy biztonsági szempontból érzékeny dokumentumokat adott volna át az oroszoknak.

A The Sunday Times szerint az oroszok részben azért szervezték be a törvényhozót, hogy kapcsolatokat alakítson ki illegális észak-írországi félkatonai csoportokkal, különösen a brit protestáns közösség „lojalista” szélsőségeseivel.

Egy tisztviselő azt mondta a Politicónak, hogy amennyiben ez a megközelítés megerősítést nyer, az azt sugallja, hogy az oroszok „tudatlanok” voltak Írország politikai helyzetét illetően. A tisztviselő megjegyezte, hogy a szóban forgó törvényhozónak „annyi kapcsolata van lojalista félkatonai körökben, mint Walter Mittynek”, ami egy élénk fantáziaéletű kitalált karakterre utal.

Az ír politika hemzseg az orosz ügynököktől

A Politico szerint az orosz hírszerzés régóta bővelkedik „hasznos bolondokban”, akiktől információkat szerezhetnek Írországból. Ezek az ügynökök nemcsak Dublinból jelentenek Oroszországnak, hanem Brüsszelből is.

Mielőtt Oroszország 2022 februárjában megtámadta Ukrajnát, az ír politika baloldalán számos ellenzéki törvényhozó széles körben Moszkva-barát és Kijev-ellenes álláspontot képviselt. Közéjük tartozott az egyik fő ellenzéki párt, a Sinn Féin is. Az ír republikánus párt az Ukrajna elleni 2022-es támadásra úgy reagált, hogy a korábbi oroszbarát és NATO-ellenes bejegyzéseit több mint egy évtizedre visszamenőleg törölte online platformjairól.

Még Michael Higgins ír elnököt és feleségét is kritizálták Kreml-barát üzenetek miatt.

A 2011 óta hivatalban lévő Higgins az ellenzéki Munkáspárt tagja. Az ír parlamentben a legfőbb Kreml-párti hangok a politikai spektrum baloldalán helyezkednek el, és öt szocialista és trockista is van köztük, akik a People Before Profit-Solidarity nevű szervezet égisze alatt tevékenykednek. A csoportosulás továbbra is azzal vádolja a NATO-t és az EU-t, hogy agressziót és militarizmust folytat Oroszországgal szemben.

A Politico emlékeztetett, hogy Írország két legismertebb Kreml-szócsöve, a független szocialista Clare Daly és Mick Wallace egészen 2019-ig képviselők voltak az ír parlamentben, majd mindkettőjüket európai parlamenti képviselővé választották. Az idei európai parlamenti választásokon vesztették csak el mandátumukat.