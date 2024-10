Folytatódik a sztrájk, nem kérnek a Boeing dolgozói a 35 százalékos béremelési ajánlatból

A Boeing sztrájkoló dolgozói elutasították a repülőgépgyártó óriásvállalat új ajánlatát, amely többek közt egy négy év alatt lezajló 35 százalékos béremelést is tartalmazott – írja a BBC.

A Gépészek és Repülőgépipari Dolgozók Nemzetközi Szövetsége (IAM) szakszervezet közölte, hogy tagjainak 64 százaléka a javasolt megállapodás ellen szavazott.

A Boeing több mint 30 000 dolgozója csatlakozott ahhoz a sztrájkhoz, amely szeptember 13-án kezdődött, miután a cég eredeti ajánlatát visszautasították. Órákkal korábban a Boeing vezérigazgatója, Kelly Ortberg arra figyelmeztetett, hogy a vállalat „válaszúthoz” érkezett, mivel a cég veszteségei nagyjából 6 milliárd dollárra nőttek.

10 évnyi áldozatvállalás után még mindig van mit behoznunk, és reméljük, hogy ezt a tárgyalások mielőbbi folytatásával megtehetjük. Ez a munkahelyi demokrácia – és egyben egyértelmű bizonyíték arra, hogy vannak következményei annak, ha egy vállalat évről évre rosszul bánik a dolgozóival

– áll a szakszervezetek képviselőinek közleményében.

A Boeing egyelőre nem kommentálta nyilvánosan a legutóbbi ajánlatának elutasítását. Ez a második alkalom, hogy a sztrájkoló dolgozók hivatalos szavazáson utasítottak el egy javasolt megállapodást. Az előző ajánlatot a múlt hónapban a dolgozók 95 százaléka utasította el.

Korábban Kelly Ortberg, aki augusztusban vette át a vezérigazgatói tisztséget, azt mondta, hogy „lázasan” dolgozik a cég stabilizálásán, miközben a gyártási és biztonsági aggályok miatt a cég megromlott hírnevének helyreállításán dolgozik.

A Boeing legutóbbi válsága januárban kezdődött, amikor az egyik utasszállító repülőgépük ajtópanelje repülés közben szakadt ki. A hírnév tovább csorbult, miután Starliner űrhajója az asztronauták nélkül volt kénytelen visszatérni a Földre, az űrhajósok pedig hónapokig az űrben ragadtak. Szerdán kiderült az is, hogy pályára állását követően szétesett a Boeing által tervezett és gyártott távközlési műhold. A sztrájk tovább súlyosbította a problémákat, ami miatt a termelés drámaian lelassult.

A vállalat a hónap elején jelentette be, hogy a munkaerő mintegy 10 százalékának leépítését tervezi. A sztrájk miatt, amely a beszállítókat is érinti, több ezer alkalmazottat már most is szabadságon tartanak.

„Meg kell akadályoznunk a problémák elmérgesedését, és jobban együtt kell működnünk a kiváltó okok azonosítása, kijavítása és megértése érdekében” – jelentette ki Kelly Ortberg.