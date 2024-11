Elon Musk a német kormányválságról: Olaf Scholz egy bolond

Elon Musk milliárdos „bolondnak” nevezte Olaf Scholz német kancellárt csütörtökön, miután hárompárti koalíciója összeomlott – írja a Politico.

A Tesla-vezér egy német kormányválságról szóló bejegyzést osztott meg az X-en, amelyhez német nyelven fogalmazta meg a véleményét.



Olaf egy bolond

– írta Elon Musk.

A világ leggazdagabb embere aktívan részt vesz a politikai életben. Az amerikai elnökválasztáson nyíltan kampányolt Donald Trump amerikai republikánus jelölt mellett. A politikus választási győzelme után kijelentette, hogy a jövőben a milliárdos Elon Muskot szeretné megbízni a kormányzati költségcsökkentés ellenőrzésével.

Az ideológiai ellentétek sem kedveztek a német kormánynak

Mint írtuk, Olaf Scholz német kancellár szerda este menesztette kabinetjéből Christian Lindner pénzügyminisztert, miután a koalíciós pártok nem tudtak megállapodni a követendő gazdaság- és költségvetési politika több elemében. Ezt követően az FDP másik három minisztere is elhagyta a kormányt, így a koalíció válsághelyzetbe került.

Olaf Scholz még szerda éjjel bejelentette, hogy egyelőre kisebbségben folytatják a kormányzást, januárban pedig bizalmi szavazást kér a parlamentben.

A szociáldemokrata SPD, az ökobaloldali Zöldek, valamint a liberális FDP között húzódó ideológiai ellentétek sem kedveztek a német kormánynak.

Scholz időközben azt is bejelentette, emiatt bizalmatlansági indítványt nyújt be az a kisebbségben kormányzó szociáldemokrata SPD és ökobaloldali Zöldek vezette kormánya ellen, amit valószínűleg a Bundestagba többségbe kerülő ellenzék támogathat. A leírtak a parlament feloszlatásával, és az előrehozott választások kiírásával is járhat.