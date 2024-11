Négyéves hajóútra invitálja egy cég azokat, akik kihagynák Donald Trump elnökségét

A Villa Vie Residences november 7-én különleges ajánlattal rukkolt elő azon amerikaiak számára, akiket csalódásként ért Donald Trump elnökválasztáson aratott győzelme, a társaság ugyanis két nappal az eredmények kihirdetése után bejelentette „Skip Forward” csomagját, egy négyéves világkörüli hajóutat, mellyel a vastag pénztárcával rendelkezők „szkippelhetik” Trump négyéves ciklusát – írja a Business Insider.

A „Skip Forward” csomag a cég Tour La Vie programjának része, amely évi 40 ezer dollár körül kezdődik. Egyszerre is meg lehet vásárolni a teljes négyéves csomagot, amelynek ára személyenként 159 999 dollárt – már ha megelégszik az illető a kétszemélyes szobával. Ha viszont nagyobb luxusra vágyna, és saját kabint szeretne, akkor 255 999 dollárt kell kipengetnie.

Bár a cég sajtóközleményében nem említette kifejezetten a 2024-es elnökválasztási versenyt, „Mid-Term Selection” névvel illette kétéves programját, utalva ezzel a 2026-os amerikai félidős választásokra (midterm election). Egyéves programot is kínálnak, melynek neve „Menekülés a valóság elől”, a hároméves utazásuk pedig a „Mindenhol, csak otthon nem” nevet kapta.

Bármelyik programot is választja az ügyfél, a Villa Vie Residences honlapja szerint a szolgáltatásai all inclusive, tehát minden étel és ital az ár részét képezi, valamint a WiFi és az orvosi ellátás is. Takarítás hetente, mosodai szolgáltatás pedig kéthetente biztosított, szintén felár nélkül.

A Villa Vie Residences hajója 2025 elején indult útnak, és 140 ország 425 kikötőjében fog kikötni.

A Villa Vie egyedülálló, egyedi módot kínál arra, hogy lassú tempóban lássa az egész világot, ahol elég ideje van arra, hogy valóban megtapasztalja minden kikötő kulturális hangulatát. A villája a hálószobája, a hajó pedig az otthona, amely a világ végtelen láthatárára is elviszi önt

– mondta Anne Alms, a Villa Vie Residences értékesítési vezetője egy nyilatkozatban.