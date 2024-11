A McDonald’s 100 millió dollárt fektet be a „helyreállítás felgyorsítására és a leginkább érintett franchise-partnerek támogatására” miután a gyorsétterem-hálózat Quarter Pounder hamburgereiben talált E. coli baktériummal fertőzött hagyma miatt ételmérgezés tört ki – közölte az óriásvállalat a CBS Newszal. Hozzátették, hogy az üzleteiket elveszítő franchise-tulajdonosok támogatására 65 millió dollárt fordítanak ebből az összegből.

A szövetségi egészségügyi hatóságok jelentése szerint 14 államban összesen 104 ember betegedett meg.

Közülük 34-en kerültek kórházba, négy embernél hemolitikus urémiás szindróma alakult ki, egy embernél veseelégtelenséget okozott a fertőzött étel, egy 88 éves férfi pedig életét vesztette.

Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal közölte, hogy a McDonald’s-éttermekben nem áll fenn folyamatos élelmiszerbiztonsági probléma, ennek ellenére az eset ártott a cégnek, nagy mértékben csökkentek az eladások. A gyorsétterem-hálózat arról is tájékoztatást adott, hogy mintegy 900 étterme részére találtak alternatív beszállítót, de a Quarter Pounder termékük készítését leállították.

Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy a McDonald’s éttermeiben tapasztalt ételmérgezések miatt a többi gyorsétteremlánc, a Burger King és a KFC is szigorításokat vezetett be. Az E. coli baktériummal fertőzöttek súlyos gyomorgörcsöket, hasmenést és hányást tapasztalhatnak. Kezelés nélkül öt-hét nap alatt gyógyulnak ki a fertőzésből. A lappangási ideje mindössze néhány nap.

A McDonald’s hamburgereit 175 fokon sütik, ami a vállalat szóvivője szerint meghaladja az E. coli baktérium elpusztításához szükséges 160 fokot. Azonban a feltétként használt szeletelt hagymát nem főzték meg, és egyetlen beszállítótól érkeztek.