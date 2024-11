Ukrán zászlós egyenpólóban jelentek meg a Tisza Párt képviselői az Európai Parlamentben

A Magyar Nemzet arról számolt be, hogy a Tisza Párt képviselői ukrajnás–uniós pólóban jelentek meg az orosz–ukrán háború 1000. napján tartott rendkívüli európai parlamenti ülésen. A portál szerint ez egyértelmű jele annak, hogy a párt EP-képviselői „behódoltak a háborúpártiaknak” – miközben a pólókon a nemzetközi békejelkép, egy V-t mutató kéz látható –, hiszen az Európai Néppárt képviselőinek nagy része ilyen pólót húzott, a jelmondatuk pedig az, hogy „addig támogatják Ukrajnát, ameddig szükséges”.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök videókapcsolaton keresztül mondott beszédet a képviselők előtt.

A portál emlékeztet arra is, hogy Tarr Zoltán, a Tisza Párt EP-delegációjának vezetője nemrég kijelentette, hogy „…néppárti álláspontra támaszkodunk, ami egyfajta kötelezettség, a néppárti álláspontot elfogadtuk és elfogadjuk, és ezeket az álláspontokat magunkévá tesszük”. Illetve azt is hozzáteszik, hogy a tiszás képviselők szeptember 19-én megszavazták az újabb fegyverszállítmányokra felszólító európai parlamenti határozatot Ukrajna megsegítésére.

Nem új keletű a konfliktus

Az Európai Néppárt – de főleg annak vezetője, Manfred Weber – és a magyar kormány – vagyis Orbán Viktor – viszonya már jó ideje lejtmenetben van, hiszen amíg Weber legutóbb kijelentette, hogy ideje távoznia a magyar kormánynak, addig Magyarország ahol tudja, vétózza az Ukrajnának szánt segélyszállítmányokat, hiszen az az álláspontja, hogy „ezt a háborút a csatatéren nem lehet megnyerni, minél előbb tűzszünetre és béketárgyalásokra van szükség”.

Ennek elérése érdekében amint Budapest megkapta az uniós soros elnökség vándortisztségét, Orbán Viktor másnap repülőre is pattant. és egy „békemisszió” keretében végigjárta az ukrán, az orosz és a kínai elnököt, valamint Donald Trumpot, hogy beszéljen velük, és meghallgassa álláspontjukat. A misszió után úgy összegezte a hallottakat, hogy a két háborús fél nézetei nem is közelítenek egymáshoz, így a béketárgyalásokra még várni kell. Több uniós vezető is nemtetszését fejezte ki Orbán „magánakciója” miatt, és kijelentették, hogy a magyar miniszterelnök nem az unió nevében járt el.

Orbán Donald Trump megválasztásában látta a fordulatot, s bár Trump nyert az amerikai választásokon, a béke egyelőre nem következett be.

Joe Biden, jelenleg még regnáló amerikai elnök azonban engedélyt adott Ukrajnának, hogy amerikai fegyvereket vessenek be oroszországi célpontok ellen, ami a magyar kormány álláspontja szerint egy újabb lökés a III. világháború felé, hiszen Vlagyimir Putyin már alá is írta az orosz nukleáris doktrína módosításait.

Emellett a magyar kormány azon az állásponton van, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt az Európai Néppárt javaslata a jelenlegi magyar kormány helyettesítésére, akik „követnék Brüsszel minden utasítását”. Orbán Viktor legutóbbi európai parlamenti felszólalásán szerintük egyértelművé vált – ugyanis Manfred Weber, Ursula von der Leyen és Magyar Péter is ugyanúgy támadta a magyar kormányfőt –, hogy a „brüsszeliták” csak arra várnak, hogy Orbán Viktorék elbukjanak.

Így tehát egy meddő vitának lehetünk szem- és fültanúi, ahol Manfred Weber kitartóan követeli egy új magyar vezetés beiktatását, a magyar kormány tagjai pedig (Deutsch Tamás, Hankó Balázs) – kiegészülve a Szuverenitásvédelmi Hivatallal – kitartóan ekézi Manfred Webert. Nem egyszer annak a véleményüknek is hangot adtak, hogy Magyar Péter csak a diplomáciai mentessége miatt – aminek eltörlését már két magyar hatóság is követelte – vette fel EP-képviselői mandátumát, így Weberék bújtatni tudják „kedvencüket”.