Véget ért a majomkáosz a thaiföldi turistaparadicsomban

A fosztogató majmok többé nem okoznak káoszt a thaiföldi Lopburi városában, ahol a hatóság intézkedéseinek köszönhetően az elmúlt négy évben elszabadult majmokat összegyűjtötték és sterilizálták. A helyzet odáig fajult, hogy már a rendőrök is arra kényszerültek, hogy elbarikádozzák magukat a saját örsükön, miután egy 200 szökött majomból álló banda randalírozott a városban.

Mielőtt a Covid–19-lezárások miatt Lopburi elszigetelődött a külvilágtól, az 58 ezer lakos közül néhányan etetni kezdték az ott élő 3000 hosszúfarkú makákót, sőt évente gyümölcsbankettet rendeztek nekik, ami turistákat vonzott a Bangkoktól háromórányi autóútra északra fekvő „majomvárosba”. A makákók, amelyekről úgy tartják, hogy szerencsét hoznak, alapvetően a közeli erdőkben élnek, és régóta részei a város történetének.

De miután Lopburi 2022 közepén feloldotta a pandémia okozta zárlatot, a lakosok azt tapasztalták, hogy a majmok az emberek etetése nélkül féktelenné váltak. A makákók csapatai elfoglalták az épületeket, gyakran szembeszálltak a lakókkal, élelmet loptak és baleseteket okoztak. A majombandák verekedtek is, sokkolva a helyieket. Egyes lakosok arra kényszerültek, hogy ketrecbe zárják magukat az otthonukban, a hatóságok pedig speciális kerítéseket építettek, hogy megfékezzék a féktelen majmok csoportjait.

A módszerük a rablás – minden eszközzel

– magyarázta a helyzetet Wisarut Somngam, az Ecoexist Society nevű civil szervezet helyi kutatója, aki a helyzetet tanulmányozza. „Készen álltak arra, hogy bármit elragadjanak a kezedből, bármilyen táskát, amiről azt gyanítják, hogy élelmiszert vagy olyan tárgyakat tartalmaz, mint a mobiltelefonok.”

A város „felszabadítását” célzó intézkedések

Ahogy február után egyre több panasz érkezett, a hatóságok katapultokkal és csapdákkal felfegyverkezve akcióba léptek, hogy elkapják a pusztítást okozó főemlősöket, és még néhány lakost is megijesztettek, hogy védelmük érdekében fémrácsokat helyezzenek el otthonukban.

Májusra a hatóságok fokozták a majmok elleni fellépést, beleértve a világjárvány idején megkezdett sterilizálási erőfeszítések fokozását. „A célunk az összes majom ivartalanítása, 100 százalékban” – hangsúlyozta szeptemberben Patarapol Maneeorn helyi állatorvos a kormányzati vadvédelmi hivatalból. A majmokat ezután egy kijelölt területre helyeznék, ahol gondozásban részesülnének.

Öt hónappal a kormányzati kampány kezdete után Lopburi főemlőszűrzavarát végre sikerült kordában tartani,

jelenleg mintegy 1600 majmot tartanak fogságban.

Szombaton azonban mintegy 200 főemlős kitört és végigdühöngött a városon, az egyik csapat pedig a helyi rendőrőrsre is rátámadt. „Be kellett zárnunk az ajtókat és az ablakokat, hogy megakadályozzuk, hogy bejussanak az épületbe élelemért” – hangsúlyozta Somchai Seedee rendőrkapitány. Hozzátette, aggódik, hogy a martalócok megrongálhatják a tulajdonukat, beleértve a rendőrségi dokumentumokat is. A betolakodók közül mintegy tucatnyian még hétfőn is büszkén ültek a rendőrőrs tetején – derült ki a helyi média fotóiból.

Lent az utcákon a szerencsétlen rendőrök és a helyi hatóságok azon dolgoztak, hogy összetereljék a gazembereket, többségüket élelemmel csalogatták el őket a lakónegyedekből.

Egyes állatvédő csoportok egyetértenek a hatóságokkal abban, hogy a majmokat ivartalanítják, de nem zárják őket ketrecbe. „A majmok szenvednek, mert jelenleg olyan ketrecben vannak, amelyet nem nekik terveztek” – vélekedett Edwin Wiek, a Wildlife Friends Foundation Thailand alapítója. „Ez nem megfelelő számukra.”

Wiek sürgette a kormányt, hogy növelje a Nemzeti Parkok, Vadvilág és Növényvédelem Minisztériumának finanszírozását, amely az állatok gondozására és kezelésére kiképzett személyzettel rendelkezik.

Néhány lakos számára megkönnyebbülést jelent, hogy Lopburi utcáin ismét nyugalom honol. „A dolgok egy kicsit könnyebbé váltak, mert a majmok többségét sikerült befogni. Könnyebb az élet” – közölte a 64 éves Chalit Nithiwkram órásmester. Az üzlet is javult, mondván „Ha majmok lennének, egyetlen vásárló sem merne idejönni és itt parkolni.”

Mások számára Lopburi és a majmok elválaszthatatlan egységet alkotnak. A majmok Lopburi identitásának részét képezik a 38 éves Supaporn Reanprayoorn szerint, aki egy templom közelében üzemeltet boltot, ahol gyakran gyűlnek össze a majmok. Néha rágcsálnivalót is adott nekik. Ő kifejezetten hagyja, hogy a turisták fotózkodjanak velük, nem számít, hányan is jönnek, keresve az emberek társaságát élelem után kutatva.

A majmok szerepe a thai kultúrában

A majmok évszázadok óta részei a thaiföldi kultúrának, az ősi szövegekben, a folklórban és a művészetben is találunk rájuk utalásokat. A hindu mitológiában a majomisten, Hanuman népszerű istenség Thaiföldön, és gyakran az erő, a hűség és az odaadás szimbólumaként ábrázolják. A majmok a thaiföldi Ramayana eposzhoz is kapcsolódnak, ahol jelentős szerepet játszanak abban, hogy Ráma hercegnek segítettek megmenteni feleségét, Szitát.

A thaiföldi folklórban úgy tartják, hogy a majmok szerencsét és jólétet hoznak azoknak, akik találkoznak velük. Sok thaiföldi ember hisz abban, hogy a majmok etetése vagy a nekik való felajánlás segíthet elűzni a gonosz szellemeket és áldást hozhat. A majmokat néhány thaiföldi templomban szent állatnak is tekintik, ahol a szerzetesek és a hívők gondozzák és tisztelik őket.

Miközben a majmokat a thai kultúrában tisztelik, az élőhelyük elvesztése, az orvvadászat és az emberekkel való konfliktusok miatt veszélynek is ki vannak téve. Éppen ezért Thaiföldön számos szervezet és vadvédelmi központ foglalkozik a majompopulációk védelmével és megőrzésével. Törekszenek arra is, hogy a közvéleményt felvilágosítsák a majmokkal való együttélés és természetes élőhelyük megőrzésének fontosságáról.

A szerző a Neumann János Egyetem Eurázsia Központ tudományos főmunkatársa.

(Borítókép: Majmok a Lopburi Majomfesztiválon 2022. november 27-én Lopburiban, Thaiföldön. Fotó: Lauren DeCicca / Getty Images)