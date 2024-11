Az Iszlám Állam németországi karácsonyi vásárok megtámadására készülhet

A német Szövetségi Bűnügyi Hivatal (BKA) elemzést készített a jelenlegi terrorhelyzetről, amiből kiderül, hogy az ünnepek előtt tartósan magasnak ítélik az iszlamisták által elkövetett támadások kockázatát – írja a Bild, amely megszerezte a titkos dokumentumot.

Az elemzés szerint a BKA nem tud a karácsonyi vásárok elleni támadások konkrét előkészületeiről, az „Iszlám Állam – Horaszán Tartomány (ISPK)” részéről azonban vannak felhívások ilyen cselekményekre. Biztonsági szakértők szerint az iszlamista terrorszervezet közép-ázsiai lerakatának üzenetei alkalmasak arra, hogy „tovább radikalizálják a megfelelő potenciális embercsoportot, és támadások végrehajtására motiválják őket”.

A keresztény értékek szimbolikája miatt a karácsonyi rendezvények általában ideológiailag alkalmas célpontot jelentenek az iszlamista motivációjú elkövetők számára. Különösen célpontok: egyházi rendezvények és intézmények, valamint karácsonyi istentiszteletek

– olvasható az elemzésben.

A terroristák azonban nemcsak a fent említett helyeken csaphatnak le. „Az olyan hétköznapi helyek, mint a bevásárlóutcák és a gyalogoszónák, amelyek karácsonykor a szokásosnál is forgalmasabbak, szintén potenciális célpontok” – tették hozzá.

A hangsúly „elsősorban a „puha célpontokra” (a járókelőkre – a szerk.) helyeződik, amelyeket nehéz vagy lehetetlen megvédeni. E célpontok széles körű elérhetősége miatt elvileg mind az előkészített, mind a spontán támadások lehetségesek”. Például késsel vagy machetével.

Különösen veszélyeztetettek azok a helyek, ahol a karácsonyi időszakban sok ember gyűlik össze.

A dzsihadista csoportok és az egyéni elkövetők különös jelentőséget tulajdonítanak ezeknek, mivel a nagy tömeggel rendelkező helyeket megfelelő célpontnak tekintik egy terrortámadáshoz

– állapították meg a BKA szakértői.

Németországban a karácsonyi forgatagok évek óta célpontjai a szélsőségesek terrorcselekményeinek. 2016 decemberében a berlini Breitscheideplatzon tartott karácsonyi vásár ellen hajtott végre terrortámadást egy iszlamista férfi, teherautóval gázolva a tömegbe: tizenhárom ember életét oltotta ki, és csaknem ötvenet sebesített meg.

A klímaradikálisok is veszélyt jelentenek

Bármennyire is az ismert iszlamista veszélyekre összpontosítanak a biztonsági hatóságok, van egy másik terrorveszély is. A BKA-dokumentum szerint „absztrakt veszélyt jelentenek az érzelmileg befolyásolt, fanatikus és/vagy mentálisan zavart egyéni elkövetők tevékenységei is, akiknek irracionális viselkedése a rendőrségi előrejelzésnek is ellentmond”.

Az iszlamista támadások mellett a BKA az úgynevezett „utolsó generáció” lehetséges akcióira is figyelmeztet. A klímaradikálisok is megzavarhatják a rendezvények forgalmát.

A biztonsági hatóság arra is számít, hogy „megnő a figyelmeztetések és hamis bejelentések száma” az állítólagos fenyegetésekkel, bűncselekmények elkövetésére való felbujtásokkal és feljelentésekkel kapcsolatban. A cél „a lakosság szubjektív biztonságérzetének csorbítása”.