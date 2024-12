A Vatikánban rendkívüli biztonsági intézkedések léptek életbe

Advent első vasárnapján Ferenc pápa beszédet mondott, amelyben a világon dúló háborúk közül megemlítette az Izrael és a Hezbollah közötti konfliktust, beszélt Szíriáról és a csaknem három éve tartó ukrajnai háborúról is. Advent első vasárnapján rendkívüli készültség lépett életbe a pápai állam látogatható területein, mindenekelőtt a Szent Péter téren, amelyről a Szent Péter bazilika is nyílik. Vasárnaptól kiemelt biztonsági készültség van érvényben a Vatikán összes bejáratánál, a többi között a Vatikáni Múzeumnál is, valamint a Róma legnépszerűbb pontjain a Colosseumtól kezdve a bevásárlóutcákig.