Forró nyomon a rendőrség, új felvétel került elő az egészségbiztosító cég vezérigazgatójának merénylőjéről

A nyílt utcán lőtték agyon az egyik legnagyobb amerikai egészségbiztosítási cég vezérigazgatóját szerdán, ami után a New York-i rendőrség hajtóvadászatot indított a merénylő ellen. A hatóságok egyre közelebb kerülnek ahhoz, hogy megtudják a támadó kilétét, miután előkerült róla egy felvétel, amin nincs eltakarva az arca. A meggyilkolt férfi felesége is megszólalt.

Egyre közelebb kerül a rendőrség ahhoz, hogy kiderítse, ki végzett kegyetlenül az egyik legnagyobb amerikai egészségbiztosító vezérigazgatója ellen a nyílt utcán. A hatóságok házkutatási parancsot kértek egy helyszínre, ahol a merénylő korábban tartózkodhatott, illetve egy helyszínen talált kulacsról és egy cukorkának a csomagolásáról vesznek DNS-mintát. Közben előkerült egy biztonsági kamera felvétele, amelyen jobban kivehető a támadó arca – derül ki az ABC News cikkéből.

Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy a UnitedHealth Group egészségbiztosítási cég vezérigazgatóját, Brian Thompsont Manhattan belvárosában a nyílt utcán több lövéssel megölte egy ismeretlen férfi. A támadó kapucnit és maszkot viselt a helyi idő szerint szerda reggel 6 óra 46 perckor elkövetett támadás idején, majd egy sikátoron keresztül távozott a helyszínről, később pedig kerékpárral folytatta a menekülést. Utoljára a Central Parkba látták behajtani.

A lesből elkövetett gyilkosságot rögzítette egy térfigyelő kamera is, ezen kívül több felvétel is előkerült a támadóról, de egyiken se volt felismerhető az arca. Most azonban előkerült két olyan videó is, amelyik közelebb viheti a rendőrséget a támadó azonosításához. Az egyiken széles mosollyal látható, a támadáskor az arcát takaró maszk a nyakára le van húzva. Egy másik felvételen nem ismerhető fel egyáltalán, azonban a kezében egy elektromos roller akkumulátorát tartja, ami szintén egy forró nyom lehet a megtalálásához.

Megszólalt az áldozat felesége

A New York-i rendőrség a helyszínen több töltényhüvelyt is talált, ezekre a következő szavak voltak ráírva: „tagadás”, „védekezés”, „vallomás”. Korábban egy vizes palackot és egy cukor csomagolását is megtalálták a helyszínen a rendőrök, amiknek feltehetően köze van a támadóhoz. A tárgyak vizsgálatát már megkezdték a szakemberek, akik azt remélik, hogy a DNS-mintákkal még közelebb kerülnek a merénylő kilétéhez. A New York-i rendőrség a gyilkosság után 10 ezer dollár jutalmat ajánlott fel annak, aki értékelhető információval tud szolgálni a gyilkosról.

Brian egy hihetetlenül szerető, nagylelkű, tehetséges ember volt, aki valóban a legteljesebben élte az életét, és nagyon sok életet érintett meg. Brian szerető apja volt a két fiunknak, és nagyon fog hiányozni

– nyilatkozta megtörten Paulette Thompson, az áldozat felesége.

A hatóságok úgy vélik, a merénylő nem profi gyilkos, de a támadást előre kitervelte. A New York Hilton Hotel előtt 10 percig álldogált, amikor megérkezett Brian Thompson, hogy részt vegyen egy befektetői konferencián, amit a szálloda báltermében tartottak. A merénylő megvárta, míg célpontja elhalad mellette, majd hátulról többször rálőtt áldozatára. A merénylet indítéka továbbra sem ismert, azonban a UnitedHealthcare-nél tudtak korábbi fenyegetésekről.

„Mélységesen elszomorított és megdöbbentett bennünket kedves barátunk és kollégánk, Brian Thompson, a UnitedHealthcare vezérigazgatójának halála” − áll a vállalat hivatalos közleményében. „Brian nagyra becsült kolléga és barát volt mindazok számára, akik vele dolgoztak. Szorosan együttműködünk a New York-i rendőrséggel, és kérjük az Önök türelmét és megértését ezekben a nehéz időkben. Együtt érzünk Brian családjával és mindazokkal, akik közel álltak hozzá.”

Tim Walz minnesotai kormányzó és volt alelnökjelölt „szörnyű veszteségnek nevezte Thompson halálát a minnesotai üzleti és egészségügyi közösség számára”. Kathy Hochul, New York kormányzója utasította az állami rendőrséget, hogy adjanak meg minden segítséget New York-i kollégáiknak, hogy minél előbb kézre keríthessék az elkövetőt.