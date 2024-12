Kétségbeesetten kéri az FBI az amerikaiakat, nehogy lelőjék a kínainak vélt drónokat

New Jersey-ben egyre többen ragadnak fegyvert, amint meglátnak egy azonosítatlan repülő tárgyat. A hatóságok szerint ugyanakkor ezek többsége egyszerű kereskedelmi gép, amelyekben emberek is ülnek, így komoly veszélybe kerülhetnek. Arra viszont továbbra sincs magyarázat, ki áll az egyre sűrűsödő drónészlelések mögött.

Közleményt adott ki az amerikai Szövetségi Nyomozóiroda, az FBI New Jersey-i kirendeltsége, amiben arra kérik az állam lakóit: nehogy fegyvert ragadjanak, amint meglátnak egy kínainak vélt drónt. Mint arról az Index is beszámolt: az elmúlt napokban megsokszorozódott a bejelentések száma, amelyek alkalmával New Jersey és New York államok lakói pilóta nélküli, katonai és civil létesítmények felett lebegő drónokról számoltak be a hatóságoknak.

Az ügyből már politikai botrány is kerekedett. Sok republikánus képviselő ugyanis azzal támadja Joe Biden kormányát, hogy nem tesznek semmit a veszély elhárítására. Noha továbbra sem lehet tudni, hogy pontosan kik állnak a rejtélyes repülő tárgyak mögött, sok politikus már nyíltan Kínát és Iránt vádolja. Nem először fordulna elő egyébként ilyen eset, Kína már korábban is rendszeresen kémkedett az USA légterében, elég, ha a 2023-as, léggömbös eseményekre gondolunk.

Hogy pontosan kik állnak a mostani drónos kémkedés mögött, azt továbbra sem tudni. A New York Post című lap is ezt a kérdést feszegeti, és közben nevetségesnek tartja, hogy a Fehér Ház annyival akarja lesöpörni az ügyet, hogy azok jelentős része amerikai, magánkézben lévő repülő tárgy. A januárban hivatalba lépő Donald Trump szerint is titkol valamit Joe Biden kabinetje,

bár a megválasztott elnök nem gyanakszik arra, hogy ellenséges külföldi hatalom állna az ügy mögött.

A rejtély tehát továbbra is él, így sokan New Jersey államban saját kezükbe vették a megoldását: egyszerűen fegyvert ragadnak, amint meglátnak valami villogó tárgyat az éjszakai égbolton. Tucatnyi bejelentés érkezett levegőbe történő lövöldözésről, ami miatt a helyi FBI – érzékelve a növekvő pánikot – kénytelen volt közleményt kiadni. Ebben arra figyelmeztettek, hogy semmiképp se tüzeljenek a repülőkre, azokban ugyanis sokszor valóban emberek ülnek. De még csak lézerrel se próbálják elvakítani azokat, hiszen szintén komoly veszélybe sodorhatják a benne ülőket, ha a pilóta nem tudja irányítani a repülőt.

Az FBI-hoz egyébként több mint ötezer bejelentés érkezett drónokról az elmúlt hetekben.

Az FBI a helyi rendőri szervezetekkel együttműködve rendszeresen járőrözik az utcákon, hogy leleplezze az illegális drónkezelőket. Ugyanakkor életveszélyes lehet, ha a lakosság a drónok helyett ember vezette repülő tárgyakra kezd el lövöldözni – írja a közleményt idézve a Fox News, amely szerint egyébként sokszor nemcsak sima repülőket vélnek drónoknak az emberek, hanem csillagokat és műholdakat is.

Az FBI szerint egyébként egyelőre semmi sem utal arra, hogy a drónészlelések mögött idegen állam állna, vagy bármilyen veszélyt jelentenének a lakosságra.