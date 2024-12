Az első zuhanást még túlélte a szlovéniai Alpokban meghalt magyar túrázó

Mint korábban megírtuk, csütörtök délután derült ki, hogy a túrázó – akit több napon át próbáltak lehozni a hegyimentők a közel 2000 méteres magasságból – életét vesztette. Ezt a Szlovén Hegyimentő Egyesület közölte.

Az Egyesület most néhány további részletet is elárult a Telexnek. Mint mondták, az áldozat beleesett vagy belecsúszott egy szakadékba, és akkor még tudott kommunikálni a társával, akivel a hegyimentők is tartották a kapcsolatot.

Este azonban megszűnt a kommunikáció kettejük közt, és a hegyimentők azt feltételezik, hogy a balesetet szenvedett túrázó megpróbálhatott visszajutni az ösvényre ezt követően,

de akkor még mélyebbre csúszhatott a szurdokban, és ott halhatott meg.

Ez lehet a magyarázat arra a részletre is, amelyet korábban közöltek a hegyimentők. „A baleset helyszínétől 250 méterrel lejjebb, több mint 2 méterrel a hó alatt találtuk meg a túrázót” – írták akkor.

Az egyik legnagyobb kihívást jelentő mentőakció volt

Az MTI beszámolója szerint a a Szlovén Hegyimentő Egyesület később közölte: az év egyik legnagyobb kihívást jelentő mentőakciója ért véget, miután a mentőcsapat köteleken ereszkedett le a szakadékba, és mérőeszközzel (szondázással) megkezdte a hegymászó felkutatását.

Mint írták, a holttestet csörlővel emelték be egy helikopterbe ötven méter mélyről, ahonnan egy völgybe szállították.

Elismerésünket fejezzük ki a helikopter személyzetének és a mentőknek a kiváló együttműködéséért, akik rendkívül nehéz körülmények között hajtották végre a rendkívül nehéz feladatot. Őszinte részvétünk az elhunyt hozzátartozóinak is

– fogalmaztak a közleményben, amelyben azt is megjegyezték: annak örülnek, hogy a rendkívül nehéz körülmények ellenére legalább egy életet sikerült megmenteniük, és hogy a saját csapatuk biztonságosan fejezte be az akciót.