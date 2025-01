„Sz*rnak ránk. Ez érthető oroszul is, ugye?” – több országra is kiakadt Volodimir Zelenszkij

Az ukrán elnök egy amerikai podcast-műsorban a Budapesti Memorandum aláíróira fakadt ki, mert szerinte azok nem tartják be az Ukrajnának ígért biztonsági garanciákat. Az adásban Volodimir Zelenszkij odáig ment, hogy kijelentette, az egyezmény aláíróit börtönbe kellene zárni.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Lex Fridman amerikai youtuber podcastműsorának volt a vendége. A három órás adásban Zelenszkij többek között keményen bírálta az 1994-ben létrejött Budapesti Memorandumot, szerinte ugyanis az egyezményt aláírók bemutattak Ukrajnának

Az ukrán elnök arról beszélt, hogy „valódi biztonsági garanciákra” van szüksége Ukrajnának a háború befejezéséhez, nem csak „egy darab papírra”, utalva ezzel a Budapesti Memorandumra, amit 1994. december 5-én írtak alá a magyar fővárosban az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Oroszország, majd későbbi csatlakozóként Franciaország és Kína képviselői. Az egyezmény aláírói az akkor bő három évvel korábban függetlenedő Ukrajna határait garantálták, amiért cserébe az országnak csatlakoznia kellett az atomsorompó-szerződéshez, átadva Oroszországnak a területükön lévő atomfegyvereket.

Az Ukrajinszka Pravdán megjelent összefoglaló kiemeli, hogy Zelenszkij a memorandum aláíróit ostorozza, szerinte az abban részt vevő személyeket

felelősségre kellene vonni és börtönbe zárni.

Állítása szerint amikor az oroszok részlegesen megszállták a Krímet és Donbászt, három levelet is küldött a Budapesti Memorandum aláíróinak, arra kérve őket, hogy segítsenek a helyzet megoldásában.

Válaszolt bárki ezekre a levelekre? Nem. Tartott bárki konzultációt? Nem. És miért nem? Mert sz*rtak rá. Ez oroszul is érthető, ugye? Ahogy Oroszországot, úgy a Budapesti Memorandum aláírót sem érdekelte a helyzet

– fogalmazott Zelenszkij, aki rámutatott arra is, hogy az 1994-es egyezményben arról is szó van, ha Ukrajna területi integritása sérül, akkor a feleknek konzultációt kell tartaniuk. Az ukrán elnök továbbá arról beszélt, hogy Donald Trump megválasztott amerikai elnökkel is tárgyalt a budapesti egyezményről, de még nem zárták le a kérdést, ezért a későbbiekben ismét beszélnek majd róla.

A biztonsági garanciákat „papírhulladékkal megrakott vonatnak” nevezte, amelynek a következő vagonja szerinte a Minszki Megállapodásokat szimbolizálja. A kritikájában konkrét személyeket is megnevezett: Barack Obama korábbi amerikai elnököt szerinte nem érdekelte, hogy mi történik Ukrajnával, míg Angela Merkelt azzal támadta, hogy a korábbi német kancellár 2008-ban „másokat kényszerített” arra, hogy ne adjanak NATO-tagságot Ukrajnának. Utóbbi döntést elmondása alapján George W. Bush, az Egyesült Államok korábbi elnöke is támogatta.

Volodimir Zelenszkij a podcastműsorban arról is beszélt, hogy szerinte mire lenne szüksége Ukrajnának egy tűzszüneti megállapodáshoz, illetve reményét fejezte ki Donald Trump személyét illetően is, aki szerinte képes lehet Moszkvát rákényszeríteni egy békemegállapodásra.

Az orosz–ukrán háború eseményeit az Index is folyamatosan követi, hétfői élő hírfolyamunkide kattintva érhető el.