Váratlan lépést tett az Egyesült Államok, nagy kedvezményt adnak Romániának

A felek már korábban is tárgyaltak arról, hogy az Egyesült Államok elengedné a vízumot Románia állampolgárainak 2025-ben, bár pontos kezdődátumot akkor még nem adtak meg. A friss fejleményt Románia washingtoni nagykövetsége jelentette be egy közleményben, amelyben azt írták:

Alejandro Mayorkas amerikai belügyminiszter és Andrei Muraru washingtoni nagykövet pénteken találkoznak, és aláírják az erről szóló formális megállapodást, és megünnepeljék az egyezséget.

A közlemény szerint pénteken fogják bejelenteni azt is, hogy mikortól kezdve nem kell vízum Románia állampolgárainak a beutazáshoz. Az egyezmény értelmében a román állampolgárok turisztikai vagy üzleti céllal utazhatnak majd vízum nélkül a tengerentúlra, és legfeljebb 90 napig tartózkodhatnak. „A pénteki esemény a román és amerikai tisztviselők több éves kemény munkájának csúcspontja és végeredménye” – áll a közleményben, amelyet a Facebookon is megosztottak.

Mint az Euractiv írja, jelenleg az Európai Unión belül kizárólag három olyan ország van – Ciprus, Románia és Bulgária –, melyek állampolgárainak még mindig vízumot kell kérniük az Egyesült Államokba való beutazáshoz. Az amerikai állampolgároknak eközben egyetlen uniós országba sem kell vízumot kérniük, és az Európai Bizottság már egy ideje dolgozik azon, hogy elérjék az egyenlőséget, reciprocitást az amerikaiakkal a vízummentesség területén.

A románok a megállapodás értelmében az Egyesült Államok Visa Waiver nevű programjához csatlakoznak, amelynek Románia lesz a 43. tagja. Ez lényegében egy biztonsági partnerség az amerikaiak és a többi ország közt, amelynek célja a terrorizmus és a nemzetközi bűnözés elleni küzdelem, miközben támogatják a kereskedelmet, a turizmust és az üzleti utazásokat.

A programban való részvétellel a román állampolgárok online regisztrálhatnak az utazási engedélyért, amelynek az ára 21 dollár, és két évig érvényes (ugyanakkor ezen a két éves időtartamon belül akár több alkalommal is lehet ki- és beutazni). A csatlakozás után

A románoknak nem kell többé az amerikai konzulátuson különinterjúkon részt venniük a beutazás előtt, így az eljárás sokkal kevésbé költséges és időigényes lesz.

Románia 2024 végére teljesítette a csatlakozás feltételeit.

Magyarországgal szemben legutóbb szigorították a beutazást

Az Egyesült Államok még 2023-ban jelentette be, hogy Magyarországgal szemben szigorítják a beutazási feltételeket ugyanebben a programban. A lépést biztonsági aggályokkal magyarázták, és Magyarországa a szigorítással együtt továbbra is a program tagja maradt. A pontos változásokat itt foglaltuk össze részletesen, illetve az Economx nem sokkal később írt arról is, hogy a gyakorlatban milyen következményekkel járt ez például a tengerjáró hajóutakon részvevő magyar turistákra nézve.

Az amerikai-magyar kapcsolatokban ráadásul a minap tovább borzolta a kedélyeket, hogy Rogán Antalt, a Miniszterelnöki Kabinetiroda miniszterét szankciós listára helyezte az amerikai fél – kérdés persze, hogy a lépés hatályban marad-e 2025. január 20. után is, amikor az új elnök, Donald Trump hivatalba lép.