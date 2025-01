Békecsúcs: Budapestre szerveznék Vlagyimir Putyin és Donald Trump találkozóját

Donald Trump megválasztott amerikai elnök csütörtökön jelentette be, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozót kért tőle. Vlagyimir Dzsabarov egy interjúban beszélt arról, hogy Magyarországot ideális helyszínnek tartja a megbeszéléshez. A magas rangú orosz politikus szerint Orbán Viktor miniszterelnök mindkét vezető biztonságát garantálni tudná.

A tavalyi elnökválasztási kampány során és azóta is számos alkalommal jelentette ki Donald Trump, hogy a január 20-i hivatalba lépése után tárgyalásokat kezd Oroszországgal, hogy mielőbb lezárja az ukrajnai háborút. A magyar diplomácia is kiemelt dátumként kezeli a közelgő hétfői napot, Orbán Viktor miniszterelnök is többször jelezte, Trump hivatalba lépésével új korszak kezdődik.

A megválasztott amerikai elnök csütörtökön a Floridában található Mar-a-Lago villájában beszélt arról, hogy „Putyin elnök találkozni akar” vele. Ugyanakkor a Kreml szóvivője szerint az Egyesült Államok hivatalosan még nem kért találkozót Oroszországtól. „Jelenleg nincsenek ilyen tervek” – mondta Dmitrij Peszkov.

Valami mégis készülődhet a háttérben, amely ráadásul Magyarországot is érintheti. Vlagyimir Dzsabarov szenátor, az orosz parlament felsőházának nemzetközi ügyekkel foglalkozó bizottságának első helyettes vezetője az újságírók kérdésére beszélt arról, hogy a csúcstalálkozó teljesen természetes és érthető – számolt be róla a Vmeste orosz televízió.

Az orosz politikus szerint Magyarország ideális helyszíne lehetne a Trump-Putyin találkozónak. Úgy látja, hogy Orbán Viktor miniszterelnök jól tudná garantálni a két világvezető biztonságát.

Hozzátette, hogy a feleknek egy „semleges” területen kell egyeztetniük. Korábban Finnország is a lehetséges helyszínek között szerepelt, de időközben a NATO tagja lett, majd „rendkívül agresszívvá vált” Oroszországgal szemben. Arról Dzsabarov nem tett említést, hogy az egyébként szintén NATO-tag Magyarország miként lenne semleges terület.

„A két legnagyobb világhatalom vezetője nem hagyhatja ki, hogy legalább egyszer ne találkozzanak. Kérdések sokasága halmozódott fel. Az elmúlt négy évben jelentősen megromlott a viszony a két ország között. Természetesen eljött az idő, hogy találkozzanak, és beszélgessenek. Hogy erre a találkozóra mikor kerül sor, azt hiszem, most senki sem tudja megmondani” – nyilatkozta Vlagyimir Dzsabarov.

Donald Trump megbízottja több béketervet is kidolgozott

Donald Trump nemrég Keith Kellogg egykori nemzetbiztonsági tanácsadót jelölte ki az Egyesült Államok ukrajnai és oroszországi megbízottjának. A nyugalmazott altábornagy szerdán kijelentette, hogy Donald Trump célul tűzte ki, hogy a beiktatását követő száz napon belül megoldást szeretne találni az ukrajnai háborúra.

Mint írtuk, Keith Kellogg egy áprilisi tervezetben azt javasolta, hogy állítsák le a további amerikai fegyverszállításokat Kijevnek, ha nem kezdenek béketárgyalásokat Moszkvával. Ugyanakkor Oroszországot is figyelmeztetnék arról, hogy a tárgyalások megtagadása esetén az Egyesült Államok még több támogatást nyújtana Ukrajnának.

Donald Trump novemberi választási győzelmét követően Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy a republikánus politikus segítségével „hamarabb véget érhet” a háború, mint egyébként.

A megválasztott amerikai elnök nemrég is felajánlott egy békejavaslatot Oroszországnak. A terv szerint az Egyesült Államok tíz évvel elhalasztaná Ukrajna NATO-tagságának kérelmét. Vlagyimir Putyin orosz elnök 2024. december 26-án elutasította a tervet, és időponttól függetlenül hallani sem akar a védelmi szövetséghez történő ukrán csatlakozásról.

(Borítókép: Donald Trump és Vlagyimir Putyin 2018. július 16-án Helsinkiben, Finnországban. Fotó: Chris McGrath / Getty Images)