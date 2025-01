A korábbi first lady kihagyja Donald Trump beiktatását

Az amerikai hagyományoktól eltérően nem vesz részt Donald Trump elnöki eskütételi ceremóniáján Michelle Obama korábbi first lady, aki napokkal ezelőtt Jimmy Carter állami temetéséről is távol maradt, egyedüliként az élő korábbi elnökök és feleségeik közül. A szokást azonban nem ő töri meg először, négy évvel ezelőtt Melania és Donald Trump bojkottálta Joe Bidein beiktatási ünnepségét.

Michelle Obama egészen biztosan nem vesz részt Donald Trump január 20-i elnöki beiktatás, hasonlóképpen Jimmy Carter korábbi amerikai elnök temetéséhez, amelyen szintén nem jelent meg. A korábbi first lady szóvivője nem árulta el a távolmaradás okát, arról azonban tájékoztatták a közvéleményt, hogy Barack Obama elmegy az eseményre.

A döntés azért is érdekes, mert Michelle Obama nem vett részt Jimmy Carter korábbi elnök állami temetésén sem, ahol egyébként férje és Donald Trump egymás mellett kapott helyet, és láthatóan jól érezték magukat egymás társaságában. A távolmaradását akkor azzal indokolta, hogy az idejét nem jól szervezte meg, a temetés időpontjában ugyanis éppen Hawaii-on töltötte a hosszabb szabadságát. A szertartáson rajta kívül az összes élő korábbi elnök és first lady részt vett.

Megerősítjük, hogy Barack Obama volt elnök részt vesz a 60. amerikai elnöki beiktatási ünnepségen. Michelle Obama korábbi first lady nem vesz részt a közelgő beiktatáson

– áll az Obama házaspár hivatalának szűkszavú közleményében.

A CBS News emlékeztet, hogy Donald Trump első beiktatási ceremóniáján 2017-ben – amikor elhagyták a Fehér Házat – azonban részt vett, amiről később úgy nyilatkozott, hogy nem érezte jól magát, utána 30 percen keresztül sírt, mert „a színpadon éppen az ellenkezőjét látta annak, mint amit ők képviselnek”.

A beiktatási ceremóniákon általában a volt elnök és a first lady is részt vesz, pártkötődéstől függetlenül, kivéve, ha nem lép fel fel valamilyen egészségügyi probléma. Ezzel a hagyománnyal ment szembe egyébként éppen Donald Trump, aki nem volt hajlandó részt venni Joe Biden eskütételi ceremóniáján, ahogyan felesége, Melania Trump is távol maradt az ünnepségtől.