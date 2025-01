Tarjányi Péter: Európa zsarolható állapotban van Kína, Oroszország és Amerika részéről is

Trump beiktatása után úgy tűnik, hogy Amerika, Oroszország és Kína le akar ülni tárgyalni, kezdte a biztonságpolitikai szakértő, de ezzel a találkozóval kapcsolatban több félelme is van. Az első és legfontosabb, hogy ebből a találkozóból Európa kimaradni látszik, ami aggodalomra adhat okot.

Nagy alkuk jönnek létre, amik mellett egy csodálkozó, partvonalon maradt Európát láthatunk, egyfajta követő magatartással, aki nem tud mást tenni, mint elfogadja az ott-történteket.

– mondta el Tarnyányi a műsorban.

A szakértő szerint Európa szerepét nagyban befolyásolja, hogy zsarolható helyzetben van, hiszen miközben igyekszik függetlenné válni az orosz energiától, kiszolgáltatottá vált az USA-val szemben.



Tarjányi úgy gondolja, Európának komoly hadseregre volna szüksége ahhoz, hogy újra jelentős szerepe lehessen.

Zsarolható állapotban van Európa. Oroszország, Kína ás Amerika részéről is. Mind a három ország részéről kereskedelmi és gazdasági szempontból is zsarolható állapotban van, és ez nagyon nem jó neki.

– fejtette ki álláspontját.

Milyen érdekek mentén sürgeti a békét Trump?

Tarjányi úgy véli, több forgatókönyv is van, ezek közül legaggasztóbb a beszélgetés elején már érintett téma: Amerika le akar ülni Kínával és Oroszországgal, hogy felvázolja, mit vár el tőlük, majd mindenki megkapja a világból a saját részét. A szakértő szerint ez egy sarkos vélemény, amire nagyon kicsi az esély, de nem nulla.



Ennél jóval valószínűbb változat, hogy mind Kína, mind Oroszország azt mondja majd Amerikának, hogy ők maguk jól állnak a saját katonai és gazdasági tartalékaikkal, így képesek önállóan is működni, ezért nem állapodnak meg az Egyesült Államokkal.



A biztonsági szakértő szerint ráadásul Oroszország és Kína tisztában van azzal, hogy Trump a bel- és a külpolitikát illetően is gyors és hathatós megoldásokra törekszik. Hiszen egy négyéves cikluson belül kell döntéseket hoznia, és a tapasztalat azt mutatja, hogy amit az első másfél évben nem sikerült teljesítenie, azt később sem fogja. Így a keleti nagyhatalmak számára fegyver lehet az időhúzás, amit nagy valószínűséggel használni is fognak.



A műsor második felében egy különleges helikoptert mutatunk be Önöknek. A Frontvonal stábja ezúttal Szolnokon járt, ahol a Magyar Honvédség legújabb, Airbus H225M típusú csapatszállító helikopterét nézhette meg.

