Az Indexben hosszú évek óta tapasztaljuk, hogy az olvasókat kevés dologgal lehet biztosabban elűzni, mint az Európai Unióval kapcsolatos elméleti kérdésekkel. Elég leírni, hogy

az uniót széteséssel fenyegeti az európai identitás válsága, a közöny és a populizmus;

a szemellenzős brüsszeli bürokraták hülyeségekkel foglalkoznak,

az európai polgárok valódi igényeivel senki se törődik,

hogy sűrű sorokban meneküljenek valami érdekesebb tartalom felé. Itt van a nyakunkon a májusi EP-választás, és a kampányt szinte minden tagországban a belpolitikai témák uralják. Ezen a faramuci helyzeten változtatnának a Mi, Európaiak (WeEuropeans) civil kezdeményezés alapítói, akik

kontinentális konzultációt indítottak arról, hogy milyen legyen Európa.

Mivel nem a saját válaszaikat akarták visszahallani, a dolog egyáltalán nem hasonlít az Orbán-kormány nemzeti konzultációira: nincsenek kész kérdések vagy válaszok, bárki javasolhatott témákat. A tagországonként 10, azaz összesen 270 legtámogatottabb javaslat (magyarul itt olvashatók) közül a szavazatok alapján péntekig, március 15-ig dől el, hogy melyik tíz kerül egy héttel később az Európai Parlament döntéshozói elé.

Az abszolút slágertéma a környezetvédelem, de rengeteg olyan javaslat van, amelyek a korrupcióról és az átláthatóságról, a politikusok, a nagyvállalatok és a gazdagok megregulázásáról, az életminőség javításáról szólnak. A 270 javaslat közül meglepő módon csak 11 foglalkozik közvetve vagy közvetlenül a migrációval.

Magyarországon több mint 50 ezren vettek részt a konzultációban, és közel 900 javaslatot küldtek be. Ezek alapján honfitársainkat (más európaiakkal szemben) leginkább a migránsok elleni védekezés érdekli, de a korrupció és a környezetvédelem is a fókuszban van. A migráció a lengyeleket és a cseheket érdekli még hasonlóan, és kevésbé, de a szlovákokat, görögöket, észteket, olaszokat valamint a belgákat is.

A többi tagországból beküldött javaslatok között nincs migrációs témájú. Az osztrák javaslatok alapján Ausztriáról például egy meglehetősen eltérő kép rajzolódik ki. A 10 legnépszerűbb javaslat közül öt a környezetvédelmet erősítené, a többi a nagyvállalatok megrendszabályozásáról és az emberek életfeltételeinek, a közszolgáltatások színvonalának javításáról szól. Ugyanez a helyzet Németországban is.

A konzultáció nem reprezentatív, de mivel 1,5 millió résztvevő 30 ezer javaslat közül válogatott, valamennyit azért jelez az európaiak preferenciáiról. Ha a kezdeményezés felkeltette az érdeklődését, itt szavazhat.

Köszönjük, hogy olvasol minket! Ha fontos számodra a független sajtó fennmaradása, támogasd az Indexet! Támogatom