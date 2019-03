Jávor Benedek a 4. jelölt lesz az MSZP-Párbeszéd EP-listáján

A MSZP választmánya jóváhagyta a szocialisták és a Párbeszéd közös európai parlamenti (EP-) választási listáját: a negyedik helyen szerepel a Párbeszéd első képviselőjelöltje, Jávor Benedek - jelentették be a pártok vezetői szombaton Budapesten az MTI híradása szerint.

Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke azt mondta, a Párbeszéd a közös listán "befutásra jó esélyt" jelentő helyet kapott, amely Tóth Bertalan listavezető visszalépése miatt politikai értelemben a harmadik, közjogi értelemben a negyedik helyet jelenti. A listán a kilencedik hely és az azt követő minden harmadik hely a Párbeszédé. A Párbeszéd Jelezte, hogy a Párbeszéd kongresszusának is jóvá kell hagynia a megállapodást.

A lista sorrendeje eszerint:

Tóth Bertalan

Ujhelyi István

Szanyi Tibor

Jávor Benedek

Tüttő Kata.

A Nézőpont március elején nyilvánosságra hozott kutatása szerint a Fidesz 14, a Jobbik 3, az MSZP-P 2, a DK és az LMP 1-1 mandátumot szerezhet az EP-választáson.

Tóth Bertalan szerint mivel a Fidesz már nem képes Magyarország érdekeit képviselni az EP-ben, az MSZP-Párbeszéden a sor. Pártja és a Párbeszéd együttműködését baloldali-zöld koalícióként jellemezte, amely a szociális Európáért küzd és kiemelten foglalkozik a klímavédelemmel.

Tóth sajnálkozását fejezte ki amiatt, hogy csak két párt alkotja a közös listát, mert véleménye szerint szorosabb ellenzéki együttműködésre lett volna szükség ahhoz, hogy az ellenzék meg tudja állítani "Orbán populista, szélsőjobboldali törekvéseit". Karácsony csatlakozva a gondolathoz elmondta, az elmúlt hónapokban reálisnak tűnt, hogy az ellenzék képes közös ajánlatot tenni a választóknak, nem az MSZP-n és a Párbeszéden múlt, hogy nem jött létre az átfogó ellenzéki egység.

Tóth Bertalan, az MSZP elnöke, EP-listavezető bejelentette azt is, hogy mivel az Európai Néppárt által létrehozott "bölcsek tanácsa" nem csupán a Fideszt, hanem Magyarországot is vizsgálni fogja, az MSZP-Párbeszéd is létrehoz egy "bölcsek tanácsát", amely találkozót kezdeményez a néppárti testülettel. Elfogadta a felkérést és részt vesz a testület munkájában Balázs Péter volt uniós biztos, Donáth László lelkész, volt MSZP-s országgyűlési képviselő és Bárándy Péter volt igazságügyi miniszter - tette hozzá.

Kunhalmi Ágnes közölte, döntöttek arról is, hogy az MSZP és a Párbeszéd az önkormányzati választáson is szorosan együttműködik. Ez közös tárgyalásokat, közös kampányt jelent.

