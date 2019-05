Erősödtek a nacionalista pártok északon, de tartják magukat a szocdemek

Észak-Európában az első adatok alapján úgy tűnik, hogy erősödtek a nacionalista hangok, de elég erősen tartják magukat a szociáldemokrata pártok.

Erősödtek a zöldek Finnországban

Finnországban a konzervatív Nemzeti Koalíció hozta a legtöbb szavazatot. 20,8 százalékot szereztek, ezzel az Európai Néppártot erősítik. A párt valamivel gyengébben szerepelt, mint 2014-ben, amikor a szavazatok 22,6 százalékát szerezték meg.

A várakozásnak megfelelő, de fontos fejlemény, hogy Finnországban a zöldek is előretörtek, a Zöld Szövetség (VIHR) a második legtöbb szavazatot vitte el, 16 százalékos eredményükkel pedig lényegében duplázzák a 2014-es teljesítményt. A Finn Szociáldemokrata Párt (SDP) az Európai Szociáldemokrata pártot erősíti, a 2019-es EP-választáson jobban szerepeltek, mint öt évvel ezelőtt, az akkori 12,3 százalék után most 14,6 százalékot szereztek.

A szélsőjobboldali Finnek Pártja egy hajszállal megelőzte a liberális KESK-et, 13,8 százalékot értek el. A KESK egyébként nagyon rosszul szerepelt, mindössze 13,5 százalékot szerzett a 2014-es 19,6 százalék után. Finnország 13 képviselői helyet ad az EP-be.

Finnország eredmény

Baloldali fölény Dániában

Dániában az EP-választás egy utolsó erőpróbának is felfogható a június 5-re kiírt választások előtt, a felfokozott érdeklődést jelezte, hogy megdőlt az eddigi részvételi rekord. A választás a baloldali pártok győzelmét hozta, az országnak jutó két mandátumból mindössze kettőt visz a jobboldal. Ebben azonban az is szerepet játszhat, hogy a Szociáldemokraták jóval keményebb migrációs politikát hirdettek, mint korábban, és elvehettek szavazókat a bevándorlásellenes párttól.

A Szociáldemokraták 22,85 százalékot szereztek, így a legjobb eredményt érték el, sokat javítva az öt évvel ezelőtti választáshoz képest, bár előzetesen akár ennél is nagyobb arányú győzelem is reálisnak tűnt. Hasonlóan szerepelhetnek a parlamenti választásokon is, amivel négy év után esélyük van újra kormányra kerülni.

A második helyen Lars Løkke Rasmussen kormányfő Venstre nevű pártja végzett 20,55 százalékkal, harmadik a Szocialista Néppárt lett 13,10 százalékkal, míg a kormánykoalíciót kívülről támogató bevándorlásellenes-populista Dán Néppárt csak a negyedik helyen végzett 12,65 százalékkal. Dániának összesen 13 EP-mandátuma van.

Dán eredmény

Szocdem győzelem, EPP-s többség Svédországban

Svédországban Szociáldemokrata győzelmet hozott a választás 23,7 százalékkal, a második legnagyobb erő az EPP-be ülő Mérsékelt Párt lesz 16,7 százalékkal. A szélsőjobbos Svéd Demokraták pártja megerősödve 15,5 százalékot szerzett az öt évvel ezelőtti 9,7 után, a liberális Centrum Párt 10,7 százalékot szerzett, a kereszténydemokrata párt (KD) 8,6 százalékot kapott.

Érdekes egyébként, hogy a jelentős szociáldemokrata győzelem ellenére Svédország európai parlamenti székeinek többsége az EPP-ben lesz. Miközben Greta Thunberg zöldaktivista Európa-szerte népszerű klímakampányától néhány a zöld párt jobb szereplését várták Svédországban, végül nagyon gyengén szerepeltek a zöldek, míg öt évvel ezelőtt 15,41 százalékot szereztek, idén már csak 9,5 százalékot.

