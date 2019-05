Megszüntetik Czeglédy ellen az eljárást

Az Európai Parlamenti választáson a Demokratikus Koalíció listájának 36. helyén szereplő Czeglédy Csaba ellen két éve zajlik büntetőeljárás költségvetési csalás miatt, de a kampányban mint képviselőjelöltnek neki is jár a mentelmi jog. Bár a Csongrád Megyei Főügyészség szerette volna, ha továbbra is nyomozhatnak ellene, a Nemzeti Választási Bizottság kedden nem függesztette fel Czeglédy mentelmi jogát, ezért a törvény szerint a Szegedi Törvényszéknek meg kell szüntetni vele szemben a büntetőeljárást, írja a Magyar Nemzet.

Minderről a megyei főügyészség szóvivője beszélt a lapnak, a törvényszéknek nincs lehetősége a mérlegelésre, írják. Ehhez képest Hankó Faragó Miklós, Czeglédy Csaba ügyvédje nekünk azt mondta, a Szegedi Törvényszéknek az NVB döntése után haladéktalanul meg kellett volna szüntetnie az eljárást, de a bíróság nyolc napot hagyott a fellebbezésekre, amire amúgy a törvényben semmilyen szabályozás nincs. Az NVB keddi határozatában is szerepel szerinte az a kitétel, hogy jogorvoslatnak a döntés ellen helye nincs, a törvényszék mégis hagyott erre időt.

A mentelmi jog a választási eredmények hivatalos kihirdetéséig megilleti a jelölteket, ha pedig Czeglédyt meg is választják, akkor EP-képviselőként azután is. Ha azonban az EP-be nem jut be, akkor az ügyészségnek újra vádat kell emelni ellene, írja a lap. Ha Czeglédy EP-képviselővé válna, úgy a magyar legfőbb ügyésznek az EP elnökénél kell kezdeményeznie a mentelmi jog felfüggesztését.

