Ezek a kedvenc karácsonyi videóink

Minden évben készítünk karácsonyi anyagokat a videórovattal, ahogy idén is: ittunk forralt sört, megkérdeztük az embereket, hogy mit üzennek azoknak, akiket a legjobban utálnak, és volt egy videónk is, ami förtelmes hozzávalókkal parodizálta a Facebookon egyre jobban terjedő főzős videókat. De az elmúlt években is volt egy csomó szórakoztató, fontos, szép videónk: ezekből kiválasztottunk néhányat, amiket ma is érdemes megnézni.