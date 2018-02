Itt tanulhat indexesektől, sőt, okos emberektől is

Tavasszal indul egy szabadiskola, ami kreatív médiakommunikációval foglalkozik: ennek az a lényege, hogy intézményektől függetlenül lehet rengetegféle dolgot tanulni médiáról, írásról, fotózásról, videózásról. A KRÉM Szabadiskolában egyetemi tanárok, évtizedek óta oktató művészek hoznak létre egy nyitott tanulóközösséget, ami a médiakommunikáció felé kacsintgatók számára nyújt majd alapismereteket.

Az Index pedig ebben partner lesz, több alkalmat is indexes újságíró/képszerkesztő/videós fog tartani. Az Index tavaly is részt vett egy képzésben, ahol a MOMÉ-val közösen a videós újságírás alapjaival ismertették meg a jelentkezőket több hónapon át. A mostani képzés is egy több hónapos képzés lesz, de máshol van a fókusza: itt szó lesz

médiaelméletről,

adatvizualizációról,

kreatív írásról,

Facebookról és Instagramról,

kreatív helyzetgyakorlatokról,

fotózásról és videózásról, a megtervezéstől az elkészülésig.

Főleg olyan fiatalokhoz szól a képzés, akik középiskola végén vagy után állnak, a kreatív iparban szeretnének elhelyezkedni és ehhez egy alaptudásra szert tenni - na meg olyan felnőtteknek, akik a média és kreatív ipar területén szeretnék folytatni karrierjüket. Ez címszavakban olyasmikról szól, mint a médiadesign, az alkalmazott film, az online médiakommunikáció, vagy a projekt- és stratégiatervezés.

A képzés tavasz elején indul, 15 héten át pénteken és szombaton a Jurányiban, jelentkezni pedig itt a honlapon lehet.