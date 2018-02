Venne egy Aba-Novákot 40 ezerért?

Imádok árverezni, mármint nem végrehajtóként – azt valószínűleg olyanok csinálják, akik a túlságosan humánussá vált büntetőjogi szabályozások miatt nem lehetnek már hóhérok vagy inkvizítorok –, hanem árverési vásárlóként. Pár évvel ezelőtt például tetemes, több ezer forintra rúgó összeggel támogattam meg az államkasszát, hogy hozzájuthassak némi borhoz és egy palack rumhoz. Na jó, nem egy palack 1912-es chateau lafite-hoz, ugye, Mr. Stokes, hanem a kevéssé ismert vörös asztali tájjellegű Dínom-Dánomhoz, viszont cserében 12 liternyihez, mindössze 4000 forintért.

Ennek most a tízszereséért már remek Aba-Novák rézkarcot is vehetnék, mármint ha sikerülne a BÁV február 21-i grafikai aukcióján a 32 ezres kikiáltási áron megvennem a Nagybányai táj című, 17x22 centis alkotást. Persze ehhez valószínűleg az kellene, hogy az árverésen rajtam kívül senki ne vegyen részt, amire kisebb az esély, mint arra, hogy Mészáros Lőrinc feleségének gyógyító festményei valaha is bármilyen árverési tételek legyenek.

De visszatérve a BÁV aukciójára: százötven év több mint kétszáz műalkotása kerül kalapács alá. A nyitótétel az előbb említett Aba-Novák-alkotás; aki még ezt is drágának tartja, húszezer forint alatti áron kikiáltott műalkotást is talál. A legdrágább egy 550 000 forintos nyitóárról induló Kádár Béla-szénrajz. Az árverésen Szász Endre tusrajzaiból és Kassák Lajos munkáiból is vásárolhatunk. Az aukciósház szerint egyébként nemcsak gyűjtőknek, hanem befektetőknek is érdemes most grafikai munkákat venniük, ugyanis ezek a festményekhez képest és a nemzetközi trendeket figyelembe véve még igencsak alulárazottak.