Egy új technikával ismeretlen képet találtak Picasso festménye alatt

A felfedezés Picasso kék korszakában festett 1902-es művét, a La Misereuse Accroupie (Kuporgó nő)-t érinti: mint kiderült az olajfestmény alatt van egy másik réteg, méghozzá egy Barcelonát ábrázoló városkép. A festményt, amire Picasso később ráfestett, valószínűleg egy festőtanonc készítette.

Az eredeti képet Picasso 90 fokkal elforgatta, így a város mögötti dombok ívéből lett a Picasso által megfestett asszony hátának vonala. Az idáig is lehetett tudni, hogy kék korszakában Picasso több képet korábbi alkotásokra festett rá, de a mostani felfedezés váratlan, főleg, hogy az is kiderült,miként használta fel az eredeti kép kontúrjait.

Mindez egy új röntgentechnikának köszönhető, ami a remények szerint mostantól szinte forradalmasíthatja a műalkotások szkennelését. Idáig ez kifejezetten drága technológiával volt csak lehetséges, így csak a legnagyobb galériák engedhették meg maguknak, és ők is csak a legnagyobb műalkotások esetében. A chicagói Centre for Science in the Arts új – ráadásul könnyen hordozható – technikán alapuló projektje után ez sokkal könnyebben lesz elérhető, ami jó eséllyel sok új művészettörténeti felfedezést ígér.